Deák: Magyarországnak az lenne jó, ha Andrzej Duda maradna az elnök

2020. június 14. 10:30

Magyarországnak az lenne jó, ha Andrzej Duda, a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) jelöltje maradna a lengyel köztársasági elnök - értékelt a XXI. Intézet vezető elemzője az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.

Deák Dániel szerint ha baloldali, liberális jelölt nyerne, annak komoly belpolitikai következményei is lennének Lengyelországban. Magyarország számára az lenne jó, ha Andrzej Duda és a PiS által jelzett stabilitás fennmaradna Lengyelországban. Ez azért is fontos, mert a következő időszakban uniós szinten is komoly kérdésekről lesznek döntések, ehhez a V4-ek (Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia) szövetségét fenn kell tartani.

Felidézte, Lengyelországban 2015-ben komoly politikai fordulat állt be a PiS győzelmével. Ekkor a V4-ek együttműködése is "berobbant". Lengyelország Magyarország számára sok fontos politikai kérdésben szövetséges lett. Példaként említette, hogy míg korábban a lengyelek "merkeli", később más bevándorláspolitikát folytattak.

Az elemző kitért arra is, hogy Andrzej Duda 40-45 százalék körüli eredményt érhet el az első fordulóban, de ez nem elegendő a győzelemhez, így várhatóan lesz második forduló is. A hivatalban lévő államfő kampányának középpontjában a hagyományos családmodell van.

A jelenlegi elnök fő választási riválisa Rafal Trzaskowski varsói főpolgámester lesz, aki a hagyományos családmodell ellen foglal állást, egyértelműen liberális gondolkodású. Az ellenzéki Polgári Platform (PO) jelöltje főpolgármesterként például az LMBTQ közösséget érintően is több intézkedést hozott. Az ő támogatottsága 25-30 százalék körüli - mondta Deák Dániel.

Lengyelországban június 28-án tartják meg a koronavírus-járvány és a politikai konszenzus hiánya miatt korábban elhalasztott elnökválasztás első fordulóját.

MTI - M1