Kovács Zoltán visszavágott Manfred Webernek

2020. június 14. 10:51

A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Twitteren szólt vissza az Európai Néppárt európai parlamenti frakcióvezetőjének, aki egy friss lapinterjúban ismét a magyar és lengyel kormányokat ostorozta. A hazai liberális média is beszámolt róla, hogy Manfred Weber az új uniós keretköltségvetés, illetve a jogállamisági kritériumokkal összefüggésben fejtegette, hogy az „EU nem egy bankautomata, hanem értékközösség”, így minden tagállamnak tiszteletben kell tartania az uniós alapértékeket.

Kovács Zoltán válaszul azt ajánlotta a szolidaritás hiányával is érvelő bajor figyelmébe: Magyarország nap mint nap szolidaritást mutat az unió felé, amikor megvédi a külső határokat és feltartóztatja a migránsokat, mielőtt azok a gyönyörű Bajorországba juthatnának. – Megnyitottuk a piacainkat Németország előtt, a németek a legfontosabb befektetőink között vannak. Szívesen. – írta Kovács Zoltán.

Ahogy azt a Magyar Nemzet is megírta korábban, a néppárti frakcióvezető május közepén tért vissza az Európai Parlamentbe, miután heteken át betegséggel küzdött. Weber visszatérése óta most először szólalt meg nyilvánosan magyarügyben. A néppárt frakcióülésén, zárt ajtók mögött viszont megvédte az uniós parlamentben is sokat kritizált magyar vírustörvényt, mondván: annak nincs a közösségi joggal ellentétes eleme.

