Megint egy kínai piacon robbant be a járvány

2020. június 15. 09:52

Vasárnap 76 499 emberen végezték el a vírustesztet, közülük 59 teszt mutatott pozitív eredményt, de még nem minden esetben erősítették meg a fertőzést. Vasárnap 36 újabb beteget diagnosztizáltak a Covid-19 nevű betegséggel Pekingben, ezzel 79-re nőtt az új esetek száma a kínai fővárosban azóta, hogy a hét végén azonosították a Hszinfadi nevű nagybani piachoz köthető gócot.

A Peking déli részén található, 107 hektáros piac a főváros mellett több észak-kínai tartományt is ellát élelmiszerrel. Az északkeleti Liaoning tartományból két, a Pekinggel szomszédos Hopejből három újabb megbetegedést jelentettek csütörtök óta, az érintettek pedig mind kapcsolatba kerültek a Hszinfadi piaccal. A főpolgármesteri hivatal hétfőn bejelentette: újabb tíz lakónegyedet helyeztek vesztegzár alá a piacnak helyet adó Fengtai kerületben, továbbá felhívást adtak ki, amelyben arra kérnek mindenkit, aki járt a piacon az elmúlt két hétben, hogy maradjon otthon.

A kínai külügyminisztérium hétfőtől kötelezővé tette a napi sajtótájékoztatón résztvevő újságírók számára, hogy jelezzék, ha május 30. óta a piacon jártak vagy kapcsolatba kerültek bárkivel, aki megfordult ott. Pekingben 55 napon át egyetlen újabb, helyi esetet sem jelentettek csütörtökig, amikor a legelső, a piaccal kapcsolatba került férfit diagnosztizálták Covid-19-cel. A Beijing Daily című helyi lap hétfőn arról számolt be, hogy több helyi vezetőt, valamint a piac igazgatóját is eltávolították pozíciókból gondatlanság miatt a fertőzés terjedése kapcsán. A pekingi járványügyi központ egyik szakértője a CCTV kínai hírcsatornának a fertőzések eredetével kapcsolatban úgy nyilatkozott: a vírus genomjának előzetes vizsgálata arra mutatott, hogy a vírust Európából hozták be, de a fertőzés terjedésének vonalát egyelőre nem tárták fel. Az egyik elmélet szerint egy fertőzött emberről fagyasztott élelmiszerre kerülhetett a vírus, amely az alacsony hőmérsékletnek köszönhetően túlélte a szállítást, majd megfertőzött olyanokat, akik az élelmiszerrel kapcsolatba kerültek.

A másik elmélet pedig azt valószínűsíti, hogy egy fertőzött ember terjeszthette el a vírust a piacon. A járvány újbóli megjelenése mellett Peking lakóiban aggodalmat kelt az is, hogy a járványgócként azonosított piac bezárása fennakadásokat okozhat az élelmiszerellátásban. A Hszinfadi piac ugyanis a 21 millió lakosú kínai fővárosba érkező mezőgazdasági termékek mintegy 80 százalékát biztosította - naponta csaknem 18 ezer tonna zöldség és 20 ezer tonna gyümölcs cserélt itt gazdát. A CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna információi szerint a városban öt ideiglenes piacot alakítottak ki a zavartalan élelmiszerellátás biztosítására. Sokan az élelmiszerek biztonsága miatt aggódnak.

A kínai közösségi oldalakon az elmúlt napokban különféle bejegyzések jelentek meg arról, hogy mely élelmiszereket kell kerülni a fertőzésveszély elkerülése érdekében. A hatóságok azonban azzal igyekeznek megnyugtatni a lakosságot, hogy a piacról származó árukon, valamint az azokat felhasználó éttermekben, és élelmiszerüzletekben is vizsgálatokat végeztek a fertőzésveszély kiszűrésére - a koronavírus jelenlétét egy esetben sem mutatták ki. A piac igazgatója korábban megerősítette, hogy koronavírust mutattak ki egy lazac szeletelésére használt vágódeszkán, a hírre pedig Peking nagyobb élelmiszerüzletei és éttermei elővigyázatosságból levették a kínálatukból a lazacot.

Cseng Kung, a pekingi Tsinghua Egyetem járványügyi szakértője azonban a Global Times című kínai lapnak elmondta: a koronavírusnak egy bizonyos receptorra van szüksége ahhoz, hogy sikeresen be tudjon hatolni a sejtekbe, a rendelkezésre álló bizonyítékok szerint pedig ilyen receptorok csak az emlősökben találhatóak, a halakban nem. Jang Csan-csiu, a Vuhani Egyetem szakértője szintén a Global Times-nak nyilatkozva azonban arra mutatott rá: a tengeri élelmiszerek más módon is szennyezetté válhatnak külső környezeti hatásokra a szállítás vagy a csomagolás során.

MTI