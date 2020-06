Danyi Gábor és Elek Gábor marad a női kézilabda-válogatott élén

2020. június 15. 14:56

A szakemberekkel történt egyeztetést követően a Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége a magyar női válogatott társ-szövetségi kapitányává nevezte ki Danyi Gábort és Elek Gábort. A két edző megbízatása 2020. július 1-től 2021. március 31-ig tart, ám sikeres olimpiai kvalifikáció esetén automatikusan meghosszabbodik 2021. augusztus 15-ig.

A döntés értelmében a Győri Audi ETO KC-nál tovább dolgozó Danyi Gábor, illetve az FTC-Rail Cargo Hungaria szakvezetője, Elek Gábor vezetik a magyar női válogatottat a 2020 végén sorra kerülő dán-norvég közös rendezésű Európa-bajnokságon (a torna sorsolását 2020. június 18-án tartják), valamint a 2021. március 19-21. között Győrben esedékes olimpiai kvalifikációs tornán, amelyen a mieink ellenfelei Oroszország, Szerbia, valamint az ázsiai olimpiai selejtező 2. helyezettje – azaz amennyiben 2021-ben vállalja a szereplést – Kína lesznek.

A torna első két helyezettje jut ki az ötkarikás játékokra. „Hamar megegyeztünk a két szakemberrel, szívügyük a magyar válogatott és az olimpia – mondta el Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke. – Klubmunkájukat tovább folytatják, az MKSZ pedig mindenben támogatja őket a siker érdekében. Ennek megfelelően a válogatott stábja is a korábbiakhoz hasonlóan Danyi Gábor és Elek Gábor kérésének megfelelően áll majd össze.

Szeretnénk megköszönni a Győri Audi ETO-nak és az FTC-Rail Cargo Hungariának a konstruktív hozzáállást és a segítséget, a szakemberek és a szövetség számára is fontos, hogy mindenki a válogatott mögött áll és támogatja a csapatot. Példaértékű ez a fajta összefogás, de úgy érzem, csak így juthatunk ki az olimpiára.” „Nagyon megtisztelő és komoly feladatot kaptunk – emelte ki Elek Gábor szövetségi kapitány. – A magyar női válogatott legutóbb 2008-ban szerepelhetett olimpián, így a felelősség is nagy, de arra szövetkeztünk Danyi Gáborral, hogy a lehető legjobb tudásunk szerint dolgozzunk, a válogatott pedig eredményes legyen.

A keret átlagéletkora alacsony, a fiatalok egy évvel rutinosabbak lesznek 2021 márciusára, de az idősebbek is olyan korban lesznek, amikor még a csúcson lehetnek. Furcsa ezt mondani a jelenlegi helyzetben, de az egy év halasztás ebből a szempontból számunkra nyereség, ráadásul reméljük, számíthatunk Tomori Zsuzsira is a válogatottban, hiszen ő a csapat egyik kiemelten fontos tagja. Úgy gondolom, hogy a merítési lehetőség megfelelő, bár nincsen 50-60 válogatott szintű kézilabdázónk, ezért is lesz fontos a keret kijelölése is a válogatott mérkőzéseire és az összetartásokra.”

„Gáborhoz hasonlóan szeretném kiemelni: óriási öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy lehetőséget kaptunk a magyar válogatott szakmai vezetésére – hangsúlyozta Danyi Gábor szövetségi kapitány. – Egy rövid ideig már dolgozhattunk együtt, ez pedig kiváló alapot adott ahhoz, hogy egy nagyon jó stábbal, egy jó csapattal kiharcoljuk a tokiói szereplés jogát.

Mindkettőnk nevében szeretném megköszönni a Magyar Kézilabda Szövetségnek a bizalmat, a kluboknak pedig a rugalmasságot és az együttműködést. Minden edző számára fantasztikus lehetőség a nemzeti válogatott munkájában való részvétel, ezért minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ott lehessen a válogatott az olimpián. Az a fajta összefogás és együttműködés, amely már az év elején is jellemezte a magyar kézilabdát, most is nagyon fontos lesz, éppen ezért minden klub munkájára, vezetőire, edzőire és játékosaira számítunk, hiszen szűkebb és tágabb értelemben véve is csapatban gondolkozunk, ezért remélem, együtt sikeresek lehetünk.”

