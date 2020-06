Lezárult az MKB Bank szerkezetátalakítása

“Sokszor csalódtam már bennünk magyar polgárokban, és továbbra is keresem a magyarázatát annak, hogy miért nem sikerül a felsorolt bűnök után emberek százezreit az utcára vinni. – fejtette ki Fekete-Győr András, a Momentum elnöke az Alfahírnek adott nagyinterjúban. A politikus üzent a miniszerelnöknek is és arról is beszélt, hogy 2022-ben lehet-e momentumos miniszterelnök-jelölt a választásokon.