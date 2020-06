Továbbra is lehet jelentkezni a high-tech és zöld pályázatra

2020. június 15. 16:08

Továbbra is lehet jelentkezni a high-tech és zöld magyar pályázatra, keresik annak lehetőségét, hogy megduplázzák a támogatás 50 milliárd forintos keretösszegét – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára hétfői budapesti sajtótájékoztatóján. György László kiemelte, hogy eddig 4070 mikro-, kis- és közepes vállalkozás adott be kérelmet, a jelentkezők 153 milliárd forintnyi beruházást valósítanának meg 101 milliárd forint támogatással, a konstrukció több mint 102 ezer munkahely megvédését segíti. Felhívta a figyelmet arra is, hogy hétfőtől lehet jelentkezni a Zöld nemzeti bajnokok pályázat előminősítésére.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott konstrukciót módosították, 3,8 milliárd forintos keretösszegét 7,3 milliárd forintra emelték; az energiahatékonyság, az elektromobilitás, a vízfelhasználás, valamint a körforgásos gazdaság területén működő vállalkozások nyújthatnak majd be kapacitásaik bővítésére pályázatot – jelezte az államtitkár. Az újdonságok között György László beszámolt arról is, hogy elindult a stratégiai vállalatokban való külföldi tulajdonszerzés bejelentésének kötelezettsége; bejelentés még nem érkezett.

Mint mondta, szeretnék elkerülni, hogy ellenséges szándékkal szerezzenek külföldiek tulajdont hazai stratégiai vállalatokban, ugyanakkor minden olyan fúziót és beruházást támogatnak, ahol az eladó, valamint a magyar munkavállalók érdekeit és a hazai hozzáadott érték növekedését szolgálja a tranzakció. A gazdaságvédelmi akcióterv végrehajtásának előrehaladásáról szólva az államtitkár elmondta: a gazdaságvédelemhez kapcsolódó összes intézkedéssel több mint 1,2 millió magyar munkavállalót támogat a kormány. Álláskeresési támogatást csaknem 176 ezren kapnak, a Diákhitel pluszt több mint 13 ezer hallgató vette igénybe, a különböző támogatási programokkal 427 ezer munkahelyet védenek meg, alapozó informatikai képzésen több mint 61 ezren vesznek részt, a munkahelyteremtő programokkal pedig több mint 70 ezer új munkahely létrejöttéhez járulnak hozzá.

A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) elengedésének lehetőségével több mint 150 ezren élnek. Hozzátette ugyanakkor, hogy a közfoglalkoztatásban kevesebb mint 88 ezren vesznek részt, az egy héttel ezelőttihez képest 600-zal csökkent a számuk. Munkahelyvédelmi bértámogatást eddig 10 720 vállalkozás igényelt, ez 948-cal több, mint egy héttel ezelőtt, a támogatott munkavállalók száma csaknem eléri a 165 ezret. Az elbíráltakon belül 93 százalékos a támogatott kérelmek aránya, de a nem támogatottak 70-80 százalékát is be lehet adni kijavítva újra, mert adminisztrációs hibát követtek el a benyújtók. Az igénylők 95 százaléka mikro-, kis- és közepes vállalkozás, a bértámogatással tehát hatékonyan érik el a legkisebb vállalkozásokat is – hangsúlyozta György László.

A kutatás-fejlesztésben dolgozók bértámogatására 840 vállalkozás adott be kérelmet, a támogatott munkavállalók száma csaknem 15 500. Az államtitkár kiemelte: ez a bértámogatás speciális magyar támogatási forma. Mint mondta, a kutatás-fejlesztésben dolgozók a legnagyobb hozzáadott értéket termelő munkavállalók, nagy a verseny a világban értük, nehéz őket megtartani, ebben segít az állami támogatás.

Munkahelyteremtő bértámogatásra 8384 vállalat nyújtott be kérelmet, 12 682 új munkahely jön létre ebben a konstrukcióban – ismertette. György László kitért arra, hogy az államilag támogatott új típusú hitelkonstrukciókra – Széchenyi Kártya program, Agrár Széchenyi Kártya program, az Exim Bank és a Magyar Fejlesztési Bank hiteltermékei – eddig 3195 kérelem érkezett 114 milliárd forint értékben. Az államtitkár felhívta a figyelmet a vállalkozói információs portálra (VALI) is, ahol összesen 2025 képzést találnak az érdeklődők, köztük ingyeneseket vagy a járvány alatt ingyeneseket.

MTI