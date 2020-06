NB I - Kedden megvédheti bajnoki címét a Ferencváros

2020. június 15. 20:44

Kedden este a címét megvédve nyerheti meg fennállásának 31. bajnoki trófeáját a Ferencváros labdarúgócsapata, amely az OTP Bank Liga 30. fordulójában a Magyar Kupa-győztes Budapest Honvéd vendégeként lép páylára az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

A két együttesnek ez lesz a 207. NBI-es összecsapása, a zöld-fehérek legutóbb 2019 februárjában győzték le a kispesti csapatot, azóta egyszer Honvéd-siker, két alkalommal pedig 0-0-s döntetlen született. Az örökmérleg ferencvárosi fölényt mutat, 113 sikerük mellett 59-szer kaptak ki és 34-szer zárult döntetlennel a Honvéd elleni élvonalbeli mérkőzésük.

Ha a Ferencváros most nyer a piros-fekete gárda ellen, akkor három körrel az idény vége előtt biztosan bajnok, függetlenül attól, hogy a második Fehérvár szerdán legyőzi-e a vendég és a kiesés elkerüléséért küzdő Debrecent. Az mlsz.hu-n olvasható versenykiírás szerint pontazonosság esetén elsőként a több győzelem rangsorol, ebben a mutatóban legfeljebb holtversenyben végezhet az FTC és a Fehérvár. Ezután a helyezésről a bajnoki meccsek gólkülönbsége dönt, mely alapján most a Ferencváros áll jobban, de a két csapat gólaránya közötti öt találatos különbség az utolsó négy körben még könnyen változhat. Ha gólkülönbségben is azonos mutatóval zár a két együttes, akkor a több rúgott gól rangsorol, de ebben sem nagy a különbség, az FTC 54, a Fehérvár 52 gólt szerzett az eddigi 29 forduló alatt.

Mindezek után az egymás elleni eredmények döntenek a végső helyezésekről, ebben pedig a Ferencváros áll jobban, amely az eddigi két Fehérvár elleni találkozóját megnyerte ebben az idényben.

Az ezüstérmes minden bizonnyal a székesfehérvári együttes lesz, előnye ugyanis 10 pont a harmadik Mezőkövesddel szemben.

A nemzetközi kupaszereplést érő bronzérmes helyért viszont nagy csata várható az utolsó fordulókban, a kövesdieknek 46 pontjuk van, a Puskás Akadémia 44-gyel követi őket, de az egyformán 41 pontos Diósgyőrnek és Honvédnak sem lehetetlen még odaérnie a harmadik helyre.

A Magyar Kupában ezüstérmes, és az újrakezdés óta mélyrepülésben lévő Mezőkövesd ezúttal az új vezetőedzővel erőre kapott és a tabellán egyre feljebb kúszó Újpest vendége lesz, míg a Puskás Akadémia épp a mögötte egy hellyel álló Diósgyőrrel csap össze Miskolcon.

Az NBI-től már biztosan búcsúzott Kaposvár szerda délután a Paks otthonában szerepel, és a hazaiaknak nagy szükségük van a három pontra ahhoz, hogy minél távolabb kerüljenek a kiesést jelentő 11. pozíciótól.

OTP Bank Liga, 30. forduló:



kedd:

Kisvárda Master Good-ZTE FC 19.00

Budapest Honvéd-Ferencvárosi TC, Új Hidegkuti Nándor Stadion 21.05

szerda:

Paksi FC-Kaposvári Rákóczi FC 16.55

MOL Fehérvár FC-Debreceni VSC 19.00

Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia FC 19.00

Újpest FC-Mezőkövesd Zsóry FC 21.05



A tabella:

1. Ferencváros 29 20 7 2 54-23 67 pont

2. MOL Fehérvár FC 29 16 8 5 52-26 56

3. Mezőkövesd Zsóry FC 29 13 7 9 39-27 46

4. Puskás Akadémia FC 29 11 11 7 44-37 44

5. Diósgyőri VTK 29 12 5 12 37-40 41

6. Budapest Honvéd 29 11 8 10 31-36 41

7. Újpest FC 29 10 6 13 37-42 36

8. ZTE FC 29 9 9 11 46-41 36

9. Kisvárda Master Good 29 10 5 14 37-40 35

10. Paksi FC 29 9 7 13 37-47 34

11. Debreceni VSC 29 9 5 15 42-55 32

12. Kaposvári Rákóczi FC 29 4 2 23 24-66 14 - már kiesett

MTI