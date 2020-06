Kedden is sok eső várható

2020. június 16. 09:14

Zivatar, felhőszakadás és tartós eső miatt is figyelmeztetéseket adott ki keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint zivatarveszély miatt Vas és Zala megye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



A felhőszakadás veszélye miatt Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



Emellett Budapesten, Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Somogy és Tolna megyében a tartós eső miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Azt írták: reggel a Dunántúl középső és keleti megyéiben, valamint a középső területeken további tartós eső várható, területi átlagban akár a 20 millimétert is meghaladhatja a lehulló csapadékösszeg. Előfordulhat dörgés, villámlás is egy-egy helyen a csapadékzónában.



A nap második felében a nyugati országrész kivételével fordulhatnak elő zivatarok, leginkább a Dunától keletre. Az Alföld északkeleti részén (Nyírség, Hajdúság) helyenként intenzív zivatar is valószínű, amelyhez felhőszakadás (30-50 milliméter csapadék), jégeső, 60-70 kilométer/óra feletti szél is társulhat - tették hozzá.



Az előrejelzés szerint kedden a legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 21-27 Celsius-fok között valószínű, de a tartósabban felhős tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 15-21 fok közé csökken a hőmérséklet.



MTI