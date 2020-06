A prágai Esterházy János Társulás számos programmal készül az idei évre

A prágai bejegyzésű csehországi Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért tagjai minden, a névadójukhoz kapcsolódó eseményt rendkívüli érdeklődéssel figyelnek és azokon igyekeznek minél nagyobb számban képviseltetni magukat, legyenek akár Prágában vagy máshol a régióban.

Június 13-án, az idei első igazi nyári napon, az olmützi Szent Vencel-székesegyházban is ott voltak az Esterházy János emlékére celebrált szentmisén és a mirovi rabtemetőben lezajlott tiszteletadáson.

A társulás tagjai kihasználták a lehetőséget és Kláris Gyöngyi – EJT elnökségi tag és tapasztalt idegenvezető – szervezésében a megemlékezésre összegyűltek megtekinthették a Svatý Kopečeket, valamint Olmütz belvárosát, mielőtt még visszatértek volna Prágába.

A csoport nagyon elégedett volt a programmal, hiszen az utóbbi években a koszorúzáson és a szentmisén kívül ilyen jellegű programra nem volt lehetőségük.





Olmütz kiemelkedő szerepet játszott Morvaországban a keresztény hagyományokat tekintetében: a kereszténység kezdetei óta püspöki, majd Mária Terézia uralkodása óta érseki székhely, ahova Szent II. János Pál, a „lengyel pápa“ is több alkalommal ellátogatott, például 1995-ben a Szent Vencel-székesegyházban avatta szentté Sarkander Jánost, aki 400 éve, 1620. március 17-én halt mártírhalált a város börtönében.

Az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért szervezet számos új projekttel állt elő a 2020-as évre, amely mögött komoly kutatómunka áll.

Hamarosan a médiából is megismerkedhetnek az érdeklődők, illetve Esterházy János tisztelői, követői ezekkel, hiszen a társulás fő küldetése továbbra is névadónk boldoggá avatási eljárásának gyorsítása és véghezvitele, a kutatómunkák is természetesen ennek a szellemében folynak és ezt tartják a legfontosabb motivációs erőnek.

Képek: Fajd János

KGy

