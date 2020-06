A 135 éves UTE megalapítására emlékeztek a Megyeri úton

2020. június 16. 10:29

Az Újpesti Torna Egylet (UTE) vezetői, korábbi és mai sportolói kedden ünnepélyes keretek között emlékeztek meg arról, hogy 135 éve, 1885. június 16-án alapították meg a lila-fehér klubot.

Őze István - ujpest.hu

A legrégebbi ma is működő egyesület Megyeri úti székházánál az UTE Labdarúgó Akadémia tagjai által alkotott sorfal között elhaladva Őze István klubigazgató és Zsigmond Barna Pál, a IV. kerület országgyűlési képviselője koszorúzta meg Aschner Lipót, a klub első elnöke és legnagyobb mecénása, valamint Técsőy Tichy Henrik, az úszó- és vízilabda szakosztály egyik alapítójának emléktábláját, majd Szusza Ferenc legendás labdarúgó szobránál Sontra Tamás, az akadémia igazgatója és Balajcza Szabolcs, az UTE edzője, az Újpest FC korábbi kapusa helyezett el lila-fehér koszorút. Bene Ferenc olimpiai bajnok labdarúgó mellszobránál Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász és Ancsin János jégkorongozó helyezte el a megemlékezés virágait.



Az egybegyűltek ezután a Szent István tér - volt piactér - 19-es szám alatti ház falán, ahol 135 éve néhány sportszerető fiatal megalapította az Újpesti Torna Egyletet, koszorúzták meg az emléktáblát.



"Nagy öröm mindannyiunk számára, hogy elértük ezt a szép kort. Büszkén mondhatom, hogy fejlődik, gyarapodik az egyesület, szépülnek létesítményeink. Versenyzőink eredményei alapján az utóbbi években az egyesületek rangsorában mindig dobogós helyen végeztünk, többször a legjobbak voltunk" - nyilatkozott az MTI-nek Őze István.



Hozzátette, külön öröm, hogy rengeteg gyermekkel is foglalkozik a klub, iskolai és óvodai kapcsolataik kiválóak.



"Köszönjük, és továbbra is várjuk azt a figyelmet és támogatást a helyi és az országos döntéshozóktól, amit eddig megkaptunk. Mindenkinek köszönjük, aki segített, hogy megélhessük ezt az évfordulót. Köszönöm a szakembereknek és a szurkolóknak is az elmúlt 135 évet, és mindenkinek aki valaha is valami jót tett az egyesületért, aki nem rombolt, hanem épített." - fogalmazott a klubigazgató.



MTI