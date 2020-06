Futball a köztelevízióban: a kupagyőztesnél ünnepelhet a bajnok?

2020. június 16. 11:08

A labdarúgó NB I. mai és holnapi fordulójában minden mérkőzésnek különleges izgalma van: sok múlik a csapatok számára akár egy-egy ponton is, ám különösen a győzelem megszerzésén.

Június 16., kedd, M4 Sport:

Mindkét csapat a veszélyzónában van, a hazai együttes mindössze 3 pontra a kieső helyen tanyázó Debrecentől. A ZTE-nek azért kellene győznie idegenben, mert a hátra lévő mérkőzésein nagyon erős ellenfeleket kap.

18.45: Labdarúgás, NB I: Kisvárda-Zalaegerszeg

Az elmúlt három bajnoki cím a Honvéd mérkőzésén dőlt el. 2017- ben az utolsó fordulóban a Videoton legyőzésével nyert a piros-fekete Marco Rossi-legénység. 2018-ban viszont a Videoton hazai pályán a Honvédot legyőzve lett bajnok. Tavaly ugyan 3-2-re verte az FTC-t a Honvéd, de abban a fordulóban az eredmények alakulása úgy hozta, hogy a vesztes a lefújás után bajnoki címet ünnepelhetett. A Honvéd szurkolók - a csapat tarsolyában a kupagyőzelemmel - ilyen forgatókönyvet most is örömmel fogadnának. A Rebrov-legények az utóbbi mérkőzéseken meglehetősen halvány teljesítményt nyújtottak - a legutóbbi meccsen Sigér bevallottan lecsúszott lövését paskolta be a hálóba az ellenfél román kapusa, ez jelentette a Groupamában a győzelmet -, így a Honvédnak jó esélye van akár 3 pont megszerzésére is.

20.45: Labdarúgás, NB I: Honvéd-Ferencvárosi TC

Június 17., szerda, M4 Sport:

A küzdeni tudásból jelest érdemlő Paks most a már kiesett Rákóczit fogadja - és nem mehet biztosra. A Kaposvár megtáltosodott, legutóbb odahaza három-nullra nyomta le a Diósgyőrt. Az atomvárosban Osztermájer Gábor együttesének minden erejére - és leleményességére - szüksége lesz, hogy távolabbra kerüljön a kiesési pozíciótól, amelytől jelenleg mindössze 2 pont választja el.

16.55: Labdarúgás, NB I: Paks-Kaposvári Rákóczi

Mindkét csapatnak elengedhetetlenül fontos a győzelem. A Fehérvár ugyan lélekben már lemondott a bajnoki címrő - Pátkai nyilatkozata szerint ennek esélye nulla, de nem lehetetlen -, ám Joan Carrillo Milán vezetőedzőnek megjeletősen szegényes az eddigi eredménylistája, az ő szempontjából csak a győzelem fogadható el. A Debrecen Kondás Elemér keze alatt jobb lett, a kiesés elleni küzdelemben azonban veszélyes helyzetben vannak: nekik a döntetlen is kevés.

19.00: Labdarúgás, NB I: MOL Fehérvár FC-DVSC

Az Újpestet mindössze 4 pont választja el a kiesőhelytől, otthon győznie kellene. A Mezőkövesd azonban mindössze 2 ponttal előzi meg a nyakán lévő Felcsút csapatát: a harmadik hely, a nemzetközi szereplés lehetősége rendkívül fontos Kuttor Attilának. A rossz sorozat után most fordulat következhet...

21.05: Labdarúgás, NB I. Újpest FC-Mezőkövesd Zsóry

Duna World

A Diósgyőrnek otthon le kell győznie a Felcsútot, és akkor pontszámban beéri. Ez esetben van még esélye a harmadik hely megszerzésére. Már ott lehetne, ha a múlt meccsen nem zakózik a már kiesett Rákóczi ellen. A Felcsút erősen hajt a harmadik helyért, ha most győz, akár oda is érhet...

18.55: Labdarúgás, NB I: DVTK-Puskás Akadémia

MTI