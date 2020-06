Kilenc új Lendület-kutatócsoport alakulhat meg idén

2020. június 16. 12:33

Kilenc új Lendület-kutatócsoport alakulhat meg idén a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) fiatal kutatók számára kiírt kiválósági programja keretében. A pályázat nyertesei összesen több mint 360 millió forint támogatásban részesülnek az első kutatási évben.

A 2009 óta meghirdetett Lendület-pályázat idei nyertesei többek között olyan kérdésekre keresik majd a válaszokat, hogy miként lehetne hatékonyabbá tenni az egészségmegőrző diétás stratégiákat, hogyan segíthet a neurobiológia a két szem összehangolását megzavaró, gyermekkorban kialakuló szembetegségek terápiájában, milyen módon használhatjuk fel a mikrobákat a szennyvíztisztításhoz, valamint hogy mi tudható meg a több ezer éves viaszhengerekből.



Az MTA keddi közleménye szerint az idei pályázati felhívásra 106 érvényes pályázat érkezett és a jelentkezők közül 47-en 38 év alatti fiatal kutatók, akik a Lendület I-re pályázhattak. E kategória nyertesei vállalják, hogy a program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) valamelyik kiválósági felhívására. A másik kategóriára a Lendület II-re 59, 35-45 év közötti, nemzetközileg is elismert kutató pályázott. E kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) "Consolidator" vagy "Advanced" kategóriájában, vagy egyéb nemzetközi pályázat keretében nyernek el a Lendület-támogatással összemérhető, a támogatási periódus utáni időszakra a csoport fenntartásához szükséges finanszírozást.



A közlemény szerint a pályamunkákat két szakaszban bírálták el. Az első szakaszban a formailag érvényes pályázatokat legalább 3 anonim szakértő bírálta. A második szakaszban a felkért zsűri a pályázati anyagok és az anonim bírálatok alapján rangsorolta a pályázatokat, majd javaslatot tett az MTA elnökének a támogatandó pályázatokra.



Az idén megalakuló új kutatócsoportok közül 4 valamely kutatóközpontban vagy -intézetben, 5 pedig egyetemen, ebből 3 az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytathatja a munkáját. A 9 nyertes közül 7 férfi és 2 nő, valamennyien hazai intézményben dolgoznak.



Az MTA fiatal kutatók számára meghirdetett kiválósági programjának fő célja a kutatóintézetekben és egyetemeken folyó kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről való hazahívásával, illetve itthon tartásával. A Lendület program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyeken új téma kutatására alakuló kutatócsoportok számára biztosítson forrást - olvasható a közleményben.



Az MTA összegzése szerint 2009 és 2019 között összesen 180 lendületes kutatócsoport alakult. Ezek közül 79 aktív, 48 beépült valamelyik volt akadémiai kutatóközpont vagy kutatóintézet szervezetébe. Az egyetemeken létesítettek közül 39 már befejezte a munkáját. A volt akadémiai kutatóhálózatban működők közül 7 befejezte tevékenységét, de még nem épült be a szervezetbe, 7 pedig megszűnt, például a kutatócsoport-vezető külföldre távozása miatt.



A Lendület-pályázat nyerteseit az Akadémia honlapján mutatják be.



MTI