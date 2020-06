A napsütés és az eső váltakozhat

2020. június 16. 16:22

Várható időjárás az ország területén szerda estig: egyre inkább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, több helyen várható csapadék, a Dunántúlon eső, zápor, míg keletebbre zivatar is kialakulhat, amit felhőszakadás kísérhet. Éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég, továbbra is nagy lesz a csapadékhajlam. Szerdán kezdetben marad a borongós égkép, majd csökkenni és ismét gomolyosodni kezd a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre jóformán mindenütt kisüt a nap. Többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is. Kedden az északnyugati, északi szél elsősorban a Kisalföldön erősödhet meg, szerdán időnként megélénkül a légmozgás. Az intenzívebb záporokat, zivatarokat néhol átmeneti szélerősödés kísérheti.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között várható.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 22 és 27 fok között alakul.

MTI