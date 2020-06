Varga Judit: igazságos uniós helyreállítási csomag létrehozásában partnerek leszünk

2020. június 16. 18:45

A magyar kormány olyan igazságos uniós költségvetési keretet szorgalmaz, amely révén az Európai Unió rugalmas intézkedésekkel és eszközökkel tudja segíteni az európai gazdasági helyreállítást - jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter az Általános Ügyek Tanácsának videokonferenciáját követően.

Az MTI-hez eljuttatott összegzés szerint az Európai Bizottság következő több éves uniós pénzügyi keretre (MFF) és a Helyreállítási Alapra vonatkozó javaslatáról az igazságügyi miniszter az eseményen elmondta: annak érdekében, hogy az minden tagállam számára elfogadható megoldást kínáljon, a javaslat "senkit sem hagyhat hátra".



Így, annak elsősorban méltányosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie; ehhez jó alapot jelent a V4 kormányfők által június 11-én elfogadott közös nyilatkozata - mutatott rá a politikus.



Varga Judit kiemelte, hogy nem létezik általános, mindenkire alkalmazható válságkezelési megoldás.



"Magyarország jelentős reformokat valósított meg az elmúlt évek során, és a magyar emberek erőfeszítéseinek köszönhetően sikeresen haladt a konvergencia felé" - közölte.



Éppen ezért a fegyelmezett gazdaságpolitikát folytató tagállamoknak a gyors helyreálláshoz elsősorban további beruházásokra van szükségük, mintsem strukturális reformokra - hangsúlyozta Varga Judit. A tárcavezető hozzátette: a kelet-közép-európai tagállamok helyreállításának egy megerősített kohéziós politikára kell épülnie, "amely már korábban is bizonyított és hozzáadott értéket teremtett Európában és melynek szerződéses céljai ma is ugyanúgy aktuálisak, mint a válságot megelőzően". Varga Judit egyúttal rögzítette: a magyar kormány álláspontja továbbra is az, hogy a sikeres védekezés nem büntethető források megvonásával.



Az igazságügyi miniszter azt is megjegyezte, hogy amennyiben ezeket a problémákat sikerül orvosolni és egy méltányos megállapodást elérni, Magyarország támogatni tudja a nagyszabású uniós helyreállítási tervet.

MTI