Új épületrésszel gazdagodott az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ

2020. június 16. 20:52

Újvidék város támogatásának köszönhetően a meglévő mellé egy új épületet kapott a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ a József Attila utcai székhelyének udvarában.

Az új épületrészben a központ idősebb tagjai kapnak helyet. Az ünnepélyes átadón Miloš Vučević, Újvidék polgármestere is részt vett, aki elmondta, a felújítás első szakasza zárult most le, mivel a központ főépületét is rendbe teszik.

„Jelenleg a fejlesztést készítjük elő, hogy a jövő évben elkezdődhessen a beruházás megvalósítása, s egy nyári színpad biztosításán is gondolkozunk. A magyar művelődési központ az Európa Kulturális Fővárosa program része lesz tevékenységeivel” – húzta alá a polgármester, s hozzátette, a város több mint négymillió dinárt ad a magyar művelődési központnak évente.

Vicsek Annamária, az oktatási, tudományügyi és technológiai fejlesztési minisztérium államtitkára, a VMSZ újvidéki szervezetének elnöke megköszönte a város támogatását, s leszögezte, a tettei alapján látszik, hogy fontos a városnak a magyar közösség, illetve a multikulturalizmus értékének ápolása.

Ladisity Melinda, a Petőfi Sándor MMK elnöke elmondta, a város elismeri munkájukat, s elégedettségét fejezte ki amiatt, hogy az Európa Kulturális Fővárosa program része lesz a központ. (RTV)

vajma.info