Varga Judit: Szükséges a készenléti állapot fenntartása

2020. június 17. 17:11

Varga Judit igazságügyi miniszter (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A parlament elfogadta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt. A koronavírus elleni védekezésről szóló törvény úgy fogalmazott, hogy a kormány többletjogosítványait csak addig kell fenntartani, amíg azt a járványveszély indokolja. A készenléti állapot fenntartása azonban szükségszerű, mert a járvány még jelen van.

A koronavírus elleni védekezésről szóló törvény úgy fogalmazott, hogy a kormány többletjogosítványait csak addig kell fenntartani, amíg azt a járványveszély indokolja. A járvány gyengül, ezért a különleges jogrend fenntartása sem indokolt, kedden a parlament elfogadta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt.

Varga Judit igazságügyi miniszter a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, Magyarország Európában az egyik legsikeresebben védekező országok közé tartozik. Hozzátette, a rendkívüli jogrend kihirdetéséről szóló vitatott törvény március 30-án lépett hatályba, és most június közepén meg fog szűnni, tehát három hónapot sem volt alkalmazásban.

Az ellenzék azonban folyamatosan azt állította, hogy a különleges jogrend csak eszköz a kormánypártnak arra, hogy diktatúrát építsen, s hogy a kormány az így szerzett hatalomról soha nem fog lemondani.

„Többször is hangsúlyoztuk, Magyarország azon országok közé tartozik Európában, ahol még a rendkívüli jogrendet is az alaptörvény szabályozta. A papírforma szerint a kormány hirdeti ki a veszélyhelyzetet. Ez így is történt”– mondta. Hozzátette, az viszont mindig is egy gesztus volt az ellenzék irányába, hogy a koronavírus elleni védekezési törvénybe beiktattak egy extra jogosítványt, mégpedig azt, hogy az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével fel kell szólítsa a kormányt a vészhelyzet megszüntetésére, a rendkívüli jogok visszaadására.

Varga Judit kiemelte, a járvány sajnos még nem tűnt el teljesen, ezért óvatosnak kell lenni, éppen ezért továbbra is szükséges a készenléti állapot fenntartása.

„Meg kell tartani azokat a rugalmas jogosítványokat, amelyek a praktikus egészségügyi intézkedések hatályban maradását segítik elő” – fogalmazott.

Hozzátette, ilyen praktikus intézkedés a védőtávolságok betartása, a maszk használata.

A beszélgetés végén arra is kitért, hogy valószínűleg egyelőre megszűnnek a magyar jogállamiságot támadó aktivitások, mivel most az uniós tagállamoknak sokkal fontosabb dolguk van, mérlegelniük kell az Európai Bizottság 750 milliárd eurós gazdaságmentő csomagját. Hozzátette, véleménye szerint hitelre csak azok az országok építhetik gazdaságukat, amelyeknek már eleve erős, jól működő gazdaságuk van.

