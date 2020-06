Iohannis aggasztónak nevezte a romániai fertőzésszám emelkedését

2020. június 18. 16:13

Aggasztónak nevezte Klaus Iohannis államfő csütörtökön, hogy Romániában ismét emelkedni kezdett a koronavírus-fertőzések száma, és arra kérte polgártársait: fegyelmezetten tartsák be a még érvényben lévő egyszerű, de nagyon fontos óvintézkedéseket, a távolságtartási előírásokat és a beltéri maszkviselést.

"Ma is több mint 300 újabb fertőzést tártak fel. A vírus nem megy szabadságra, továbbra is itt van a közösségben, óvakodjanak tőle!" - figyelmeztetett Iohannis, aki a katasztrófavédelem koronavírus-fertőzöttek ellátására is alkalmas mobil intenzív egységének felavatásán vett részt Bukarestben.

A jobboldali elnök szerint a baloldali parlamenti ellenzék a lakosság biztonságát kockáztatva, választási megfontolásokból sürget további lazításokat, és kérdőjelezi meg a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló kormányhatározat törvényességét.

Iohannis úgy vélekedett, hogy a Szociáldemokrata Pártból (PSD) hiányzik a "jóérzés", amikor az egészségügyi válság közepette bizalmatlansági indítványt akar beterjeszteni néhány hónappal a választások előtt, egy olyan kormány megbuktatása érdekében, amely eleve csak egy rövid időre, a költségvetés kidolgozására és a választások megszervezésére kapott felhatalmazást.

A PSD azt nehezményezte, hogy a kormány nem kért már parlamenti felhatalmazást a veszélyhelyzet meghosszabbításához, holott a polgárok szabadságjogait csak a törvényhozás korlátozhatja.

Romániában az utóbbi héten háromszor is háromszáz fölött volt a 24 óra alatt újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma, az utóbbi két hétben pedig az új koronavírus-fertőzések átlaga a június elején regisztrált mélypontról (164) ismét napi kétszáz eset fölé (216) emelkedett.

A stratégiai operatív törzs csütörtöki jelentése szerint az utóbbi napon diagnosztizált újabb 320 esettel 23 ezer fölé emelkedett a Romániában nyilvántartásba vett koronavírus-fertőzöttek száma. Az eltelt 24 órában újabb 22 halálos áldozatot is követelt a járvány: ilyen magas Covid-19 halálozási adat már május 16. óta nem volt Romániában.

A nyilvántartott aktív esetek száma, amely április vége (7734) óta csökkenőben volt, június 6. (4444) óta ismét növekedésnek indult, és csütörtökön már megközelítette az 5300-at. A román média szerint a Covid-19-ben szenvedő betegek számára még fenntartott kórházakban kezdenek elfogyni a helyek: a bukaresti Matei Bals járványkórház és a Brassó megyei kórház már nem tud új koronavírusos beteget fogadni.

MTI