2020. június 18. 17:31

Benedek Tibor és a spanyol Angel Andreo a férfi vízilabda Európa-bajnokság negyeddöntőjében játszott mérkőzésen a szlovéniai Kranjban 2003. június 12-én (Fotó: MTI/EPA/Antonio Bat)

Kemény Dénes: nélküle nem jutottunk volna el oda, ahova

A magyar férfi vízilabda-válogatottat szövetségi kapitányként sorozatban három olimpiai bajnoki címig vezető Kemény Dénes szerint a csütörtökön, életének 48. évében elhunyt Benedek Tibor nélkül nem jutott volna el ilyen magasságokba az együttes.

A 66 éves szakember, a Magyar Vízilabda Szövetség korábbi elnöke az MTI-nek adott nyilatkozatában felelevenítette: a balkezes klasszis korábban rengeteg mérkőzést gyakorlatilag egyedül nyert meg a csapatnak, ugyanakkor teljesen törvényszerűen voltak gyengébb napjai is, akkor azonban vereség lett a vége. Hozzátette, amikor átvette a válogatott irányítását, sikerült elérni, hogy Benedek kiszolgálja játékostársait, amit ráadásul élvezni is kezdett.

"Azt hiszem, hogy a játékában a fordulópont rögtön az első világversenyen volt. Athénban játszottunk a világkupában, ahol úgy lettünk bronzérmesek, hogy a szerbeket és a horvátokat is öt-öt góllal vertük. Akkor látta meg, hogy tud ez másmilyen is lenni, szemben azzal, mint ami korábban volt" - mondta Kemény Dénes.

A kiváló tréner megjegyezte, Benedek Tibor ezzel a lépéssel komplex játékossá vált, kiszolgálta társait, ami a későbbiek folyamán aztán több esetben fordítva köszönt vissza, mint például Sydneyben és Athénban az olimpián.

Kemény Dénes arról is beszélt, hogy elsősorban az athéni, majd a pekingi olimpia éveiben látta Benedekben, hogy olyan magas szinten tölti be a csapatkapitányi posztot, amely alkalmassá teheti majd őt a vezetői szerepre. Hozzátette, ő csak a lehetőséget adta meg neki segítőként, később azonban a szövetség tizenöt fős elnöksége is bátran "nyúlt" hozzá. Kiemelte: a 2013-as világbajnoki címet követően csak apróságokon múlott, hogy Benedek Tibor irányításával miért nem lett még sikeresebb a gárda.

"Nélküle nem jutottunk volna el oda, ahova. Nagyon fontos része volt a csapatnak, sok kiváló játéktudással rendelkező játékosunk volt akkor, és nehéz lenne különbséget tenni, de karakterében kiemelkedett mindenki közül" - szögezte le Kemény Dénes.

Kiss Gergely: Soha, senki nem fog megközelíteni sem!

Az egykori csapattárs, Kiss Gergely szerint minden magyar ember és a világ összes vízilabdázója csak tanulhatott tőle és felnézhetett Benedek Tiborra, aki életének 48. évében csütörtök hajnalban súlyos betegség után hunyt el.

Az aktív pályafutását nemrég 42 évesen lezáró, és Benedekhez hasonlóan szintén háromszoros olimpiai bajnok klasszis többek között ezekkel a gondolatokkal emlékezett meg Facebook-oldalán társáról, akinek, a "gólkirálynak" 16 évesen szurkolóként üvöltött a Komjádi Uszodában.

"Aztán a válogatottnál, kereten kívüli meghívottként remegtem, ha véletlenül csak rám néztél, mint a Nemzeti Csapat Vezére" - folytatta Kiss, aki 19 évesen harcostársává vált a "világ legjobb balkezesének". Négy évvel később együtt álltak az olimpiai dobogó tetején Sydneyben, "27 évesen végre klubtársad is lehettem, naponta láthattam a csodát".

A bejegyzésben Kiss Gergely felidézte: Benedek Tibor csapatkapitányként higgadtan, tiszta szívvel irányította a csapatot, elmondhatatlan és tisztelettel teli aura vette körül.

"A víz is mindig habzott körülötted, mert győzni akartál, minden másodpercben" - olvasható a klasszis közösségi oldalán.

Kiss Gergely kiemelte, pótolhatatlan veszteség Benedek Tibor halála, hiszen: "Soha, senki nem fog megközelíteni sem!", majd több szóval is tömören jellemezte őt: "Gólkirály. Bajnok. Harcos. Bajtárs. Példakép. Vezér. Csapatkapitány. Mester. És a legfontosabbak: Gyermek, Férj, Apa, Barát".

A Pro Recco is búcsúzik

Egykori klubja, az olasz Pro Recco is megemlékezett Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóról, aki csütörtökön hajnalban, életének 48. évében súlyos betegség után hunyt el.

Az egyesület honlapja emlékeztetett rá, hogy a balkezes klasszis rendkívüli eredményeket ért el a csapattal abban a nyolc évben (2001 és 2004, majd 2007 és 2012 között), amit a klubnál töltött. Ugyanakkor kiemelték, hogy a statisztikai adatok és a számok önmagukban nem mondanak el róla mindent:

"Tibor rendkívüli ember volt a vízen kívül is, szerény és karizmatikus, igazi profi, aki cselekedeteivel bizonyította a Pro Recco közösségéhez való tartozását és elkötelezettségét. Legmélyebb részvétünket fejezzük ki az egész egyesület részéről a családnak és a barátoknak. Isten veled, nagy Tibor, fejezetet írtál történelmünkben: soha nem felejtünk el!"

Vári Attila: igazi példakép volt

Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) elnöke szerint a csütörtök hajnalban elhunyt Benedek Tibor igazi példakép volt játékosként és edzőként is.

"Nehéz... Nagyon nehéz... Keresem, nehezen találom a szavakat... Sorjáznak az emlékek, a közös emlékek. Amikor gyerekek voltunk, amikor ifjú titánként fejjel mentünk a falnak, amikor edzésről edzésre kemény dolgoztunk azért, hogy egyszer ott állhassunk a dobogó tetején. Ott álltunk. Együtt, egymás kezét fogva, mosolyogva, sírva.

Most is sírunk, könnyezünk, együtt, a vízilabdacsalád, együtt a sport családja, együtt a magyarság" - írta az MVLSZ honlapján Vári Attila.

Úgy fogalmazott, felfoghatatlan veszteség, hogy "nincs már közöttünk, hogy nem nevethetünk együtt, nem ölelhetjük át egymást".

"Példakép, igazi példakép volt ő, úgy játékosként, mint edzőként. Példakép emberként. Nehéz... Nagyon nehéz... Pótolhatatlan veszteség ért bennünket. Tibi, ígérem, az általad elkezdett csodálatos munkát, az utánpótlás megreformálását folytatjuk a többiekkel! Mindig itt leszel a szívünkben! Isten Veled, barátom!" - olvasható a megemlékezésben.

A háromszoros olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó súlyos betegség után, életének 48. évében csütörtök hajnalban hunyt el.

Benedek Tibort az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), valamint a Magyar Vízilabda Szövetség is saját halottjának tekinti.

Este gyertyás megemlékezést tartanak a Hajós Uszodánál

A Magyar Vízilabda Szövetség és az UVSE csütörtök (ma) 21 órától nyilvános, gyertyás, csendes megemlékezést tart a Hajós Alfréd Sportuszoda bejárata előtt Benedek Tibor emlékére.

A háromszoros olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó súlyos betegség után, életének 48. évében csütörtök hajnalban hunyt el.

Az M4 Sporton két mérkőzéssel és egy emlékműsorral emlékeznek

Az M4 Sport csatorna csütörtök (ma) délután és este két fontos döntőjével, illetve emlékműsorral emlékezik meg a hajnalban elhunyt Benedek Tiborra.

Az MTVA sajtóosztályának tájékoztatása szerint 14 órától a 2000-es sydneyi olimpia oroszok elleni döntőjét sugározzák, míg 15.30 órától a 2013-as Magyarország-Montenegró világbajnoki döntőt tűzik műsorra. Előbbin Benedek egy félidő alatt négy gólt szerzett, utóbbin szövetségi kapitányként vezette vb-címig a magyar válogatottat.

Az emlékműsor 20.45 órakor kezdődik, többek között a vele készült korábbi interjúkkal, nyilatkozatokkal.

Szerdán szintén egy háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Kárpáti György hunyt el. A legendás sportoló emlékére az M4 Sport 21.45-től a Hősök Tere - dr Kárpáti György című filmet ismétli szerda este után csütörtökön is.



M4 Sport, június 18., csütörtök

14.00 Vízilabda, Magyar Sikerek az Olimpiáról, 2000-es olimpiai döntő

15.30 Vízilabda, Magyarország-Montenegró férfi világbajnoki döntő (2013)

20.45 Benedek Tibor emlékműsor (élő)

21.45 Hősök Tere - dr. Kárpáti György





Benedek Tibor örül, miután a magyar válogatott 11:9-re legyőzte Montenegrót a férfi vízilabdatorna elődöntőjében a Jingtung uszodában, a XXIX. Nyári Olimpiai Játékokon 2008. augusztus 22 (Fotó: MTI/ Illyés Tibor)

Benedek Tibor szövetségi kapitány a budapesti vízilabda Európa-bajnokság férfi tornájának elődöntőjében játszott Magyarország - Olaszország mérkőzésen a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2014. július 25-én (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

