Lukasenka szerint "fehérorosz Majdant" hiúsítottak meg a hatóságok

2020. június 19. 13:21

Aljakszandr Lukasenka elnök pénteki bejelentése szerint "fehérorosz Majdant", az ország megingatására szőtt terebélyes tervet hiúsítottak meg a hatóságok.

Lukasenka - bbc.com

"Figyelve az elmúlt napok történéseit az országban, azt látom, hogy lendületbe jöttek bizonyos erők, amelyek izmozni kezdtek, ingataggá próbálják tenni a helyzetet az országban. Ezt látjuk, és régóta. Mégiscsak sikerült megtenni néhány megelőző lépést, és meghiúsítani az átfogó tervet a fehéroroszországi helyzet megingatására - ez nem vicc és nem félelemkeltés -, az ország eljuttatását valamifajta Majdanhoz" - idézte a Sputnik Belarusz hírügynökség a kijevi tüntetések leggyakoribb helyszínére utaló fehérorosz államfőt, aki egy gazdasági tanácskozáson beszélt erről.



Az államfő részletekbe nem bocsátkozott, de megjegyezte, hogy nemcsak az országban lévő "bábokról" sikerült lerántani az álarcot, hanem azokról a "bábmesterekről" is, akik rángatják őket. Most Nyugaton és Keleten egyaránt minden politikai érdek Fehéroroszországra összpontosul - így Lukasenka.



A Vjaszna fehérorosz jogvédő szervezet csütörtökön hírt adott arról, hogy őrizetbe vették Viktar Babarika elnökjelölt-aspiránst, és két héttel meghosszabbították Pavel Szevjarinecnek, a Fehérorosz Kereszténydemokrácia (BHD) nevű ellenzéki párt szervezőbizottsága társelnökének az őrizetét. Babarikát "illegális tevékenységek" szervezésével vádolják. Terhére róják azt is, hogy megkísérelt nyomást gyakorolni a tanúkra, bűncselekmények nyomait próbálta eltüntetni, és nagy mennyiségű pénzt vett fel a közelmúltban az általa kezelt számlákról. Szevjarinec a június 7-i, engedély nélkül tartott minszki rendezvényen való részvétel miatt rá kirótt büntetését tölti.



Fehéroroszországban a koronavírus-járvány ellenére augusztus 9-én elnökválasztást tartanak. Az országot 1994 óta irányító 65 éves Lukasenka újra, immár hatodszor indul a tisztségért. Az előző, 2015-ös elnökválasztáson a szavazatok 83,5 százalékát sikerült megszereznie a fehérorosz választási bizottság szerint. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) választási megfigyelői a korábbi elnökválasztások eredményét csalásra és megfélemlítésekre hivatkozva nem ismerték el.



A BBC orosz nyelvű adásában pénteken megjelent elemzés szerint az augusztusi választás kimenetele megjósolhatlan, amire nagyon régóta nem volt példa. Lukasenka 26 éves uralma után a polgárok készek a hatalomváltás érdekében szavazni még a legkevésbé ismert és politikai tapasztalattal nem rendelkező jelöltekre is, amire Lukasenka erőfitogtatással, őrizetbe vételekkel és házkutatásokkal reagál. Mindez a koronavírus-járvány és gazdasági válság közepette történik, amikor Moszkva és a Nyugat is saját problémáival van elfoglalva - írta a BBC.

MTI