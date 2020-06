Emlékérme az Értéktőzsde újraalapításának 30. évfordulója alkalmából

2020. június 19. 13:31

10 000 Ft névértékű ezüst és 2000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank a Budapesti Értéktőzsde újraalapításának 30. évfordulóján, 2020. június 21-én. A tőzsde újranyitásával a versenyképes, innovatív gazdaság egyik alappillére állt helyre. A gazdaságtörténeti jelentőségű esemény tiszteletére megjelenő emlékérméket Endrődy Zoltán iparművész tervezte - tájokoztatta a Gondolát a Magyar Nemzeti Bank.

Az ezüst emlékérme

A több mint 150 éve, 1864-ben alapított első magyarországi tőzsde örököseként a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) meghatározó szerepet tölt be mind Magyarország, mind a közép-európai régió tőkepiacán. A 30 évvel ezelőtti, 1990. június 21-i újraalapítást követő dinamikus fejlődésnek köszönhetően a BÉT mára a régió egyik leginnovatívabb piacává vált, mely a hazai pénz- és tőkepiac központi szereplőjeként pénzügyi forrásbevonási lehetőséget nyújt a gazdasági élet szereplőinek, egyúttal a befektetési eszközök széles tárházát biztosítja a befektetők számára.

Az MNB Budapesti Értéktőzsde megnevezéssel 10 000 Ft névértékű ezüst emlékérmét és annak 2000 Ft névértékű színesfém változatát bocsátja ki a BÉT újjászületésének 30. évfordulóján. Az emlékpénzérmék elsődleges szerepe az ismeretterjesztés és a megemlékezés, a mindennapi fizetési forgalomban való használatuk kerülendő. A rajtuk szereplő névérték ezen érmék gyűjtői értékének megőrzését szolgálja.

Az ezüst és a színesfém változat azonos érmeképpel jelenik meg, csak értékjelzésükben tér - olvasható a Gondolához eljuttatott MNB-közleményben.ek el. Az emlékérméket Endrődy Zoltán iparművész tervezte.

Az emlékérmék előlapján központi helyet kapott a tőzsdei folyamatok legfontosabb mutatószáma, hiszen körvonallal határolt középmezőben a BUX-index árfolyamának alakulását a nemzetközi trendek viszonylatában bemutató vonaldiagram ábrázolása látható, kiemelt évszámokkal jelölve a Budapesti Értéktőzsde újjáalakulása óta eltelt időszak legfontosabb tőzsdetörténeti eseményeit. A diagram hátterében a gazdaság fluktuálását reprezentáló, felfelé és lefelé mutató nyilakból álló világtérkép látható. A külső körgyűrűben fent a BÉT számára kiemelkedő jelentőségű értékek olvashatók: a „NÖVEKEDÉS • GYARAPODÁS • FENNTARTHATÓSÁG”, valamint az emlékérme egyik kötelező éremképi eleme, a „MAGYARORSZÁG” felirat - olvasható a Gondolához eljuttatott MNB-közleményben.

A tematikai oldal a tőzsdei működés jellemzőit mutatja be. Középső függőleges tengelyén a Budapesti Értéktőzsde emblematikus tárgya, a tőzsdei kereskedésnyitást szimbolizáló, mára a tőzsdei bevezetések ünneplésekor használt csengő jelenik meg posztamensre állítva. Az ábrázolást lent a BÉT logója zárja. A tőzsdei trendeket testesíti meg a tőzsdei felívelést szimbolizáló bika, valamint az árfolyamesést jelképező medve ábrázolása a bal, illetve jobb oldali érmemezőben egy-egy vízszintes vonalon elhelyezve. A dinamizmus, illetve a recesszió megjelenítését a bika plasztikus és a medve vonalas ábrázolásmódja is erősíti. Az emlékérmék további kötelező elemei a 10 000, illetve a 2000 FORINT névérték, a „2020” verési évszám és a mikroírással készült biztonsági elemeket is tartalmazó „BP.” verdejel. Az emlékérmét tervező Endrődy Zoltán iparművész mesterjegye a bikaábrázolás alatt található.

Mindkét emlékérme átmérője 38,61 mm, szélük recézett. A 10 000 forintos címletű emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm. A 2000 forintos címletű színesfém változat réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm. Az ezüst emlékpénzből tükörfényes (proof) kivitelben, a színesfém változatból selyemfényes (BU) kivitelben 4000-4000 darab készíthető.

Az ezüst emlékérme hátoldala

Az emlékpénzek értékközvetítő és ismeretterjesztő szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdekében a „Budapesti Értéktőzsde” ezüst emlékérme a rendelkezésre álló készlet függvényében a kibocsátást követő három hónapig, a színesfém emlékpénz egy évig névértéken vásárolható meg a kibocsátás napját követő első munkanaptól, 2020. június 22-től az érméket gyártó és forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt. értékesítési csatornáin keresztül, érmeboltjában (V. ker. Budapest, Báthory u. 7.) és webáruházában (https://www.penzvero.hu/) - zárul a Gondolához eljuttatott jegybanki tájékoztató.

gondola