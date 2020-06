Emmi: sikeresek a vérplazmás kezelések a Szent László Kórházban

2020. június 19. 15:10

Sikeresek a vérplazmás kezelések a Szent László Kórházban - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint márciusban tudományos konzorcium alakult Kásler Miklós, az emberi erőforrások miniszterének kezdeményezésére és az operatív törzs támogatásával, amelynek feladata, hogy megvizsgálja a koronavírus-fertőzésen átesett, így a vírussal szemben hatékony immunválasszal rendelkező betegek vérplazmájának gyűjtését, továbbá annak esetleges felhasználását terápiás célból.



A vérplazmán kívül további innovatív terápiák kísérleti kipróbálására is sor kerül - írták.



Az Országos Hematológiai és Immunológiai Intézet (OHII) Magyarországon elsőként látott hozzá a súlyos állapotú, új koronavírussal fertőzött betegek innovatív kezeléséhez. Az OHII által indított CONTRAST klinikai vizsgálatba eddig majdnem ötven beteget vontak be.



Az új koronavírus innovatív kezelése többféle módon történik. A kezelések közül kiemelést érdemel a gyógyult betegek vérplazmájával való kezelés, illetve a súlyos betegek úgynevezett citokinviharának kezelése interleukin-6 ellenes immunterápiával - olvasható a közleményben.



A vérplazmával és az egyéb innovatív terápiákkal történő kezelés rendkívüli bíztató, illetve pozitív eredményeket hozott - emelte ki a tárca.



Folyamatosan történik az anyaggyűjtés a plazmadonoroktól, illetve elkezdődött az ipari frakcionált immunglobulin gyűjtés is. A vérplazmakészlet bármilyen vércsoportú beteg kezelésére alkalmas - fűzték hozzá.



Az interleukin-6 ellenes kezelések rendkívül eredményesek és sok beteg életének megmentésére szolgáltak - írta a minisztérium.



MTI