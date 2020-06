Változóna felhős ég, több helyen megszórhatja zápor a vidéket

2020. június 19. 15:52

Várható időjárás az ország területén szombat estig: pénteken az északkeleti és a délnyugati, déli megyékben erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, és több helyen kialakulhat zápor, zivatar, másutt gomolyfelhős idő várható, helyenként előforduló záporokkal. Éjjel északkeleten és délnyugaton erősen gomolyfelhős lesz az ég, ott elszórtan zápor, zivatar valószínű, máshol kevés lesz a felhő. Szombaton a Dunántúl nagy részén és északon többnyire erősen, másutt változóan felhős időre számíthatunk.

A Dunántúlon többfelé, délkeleten helyenként várható eső, zápor, északnyugat kivételével, - nagyobb eséllyel északkeleten és délnyugaton - zivatar is valószínű. Az északnyugati, nyugati szél több helyen megélénkül, helyenként megerősödik, szombaton néhol viharos széllökés is lehet. Zivatarok környezetében is előfordulhatnak viharos széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között várható.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 19 és 24 fok között alakul.



MTI