Karcfalván elkezdődik a jégkorong-akadémia kollégiumának építése

2020. június 19. 15:54

Karcfalván a magyar kormány támogatásával elkezdődik a székelyföldi jégkorong-akadémia kollégiumának építése. A jelképes alapkőletételt pénteken tartották Potápi Árpád János, a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke jelenlétében.

Potápi Árpád János - szekelyhon.ro/Veres Nándor

Potápi Árpád János ünnepi beszédében elmondta: a nemzetpolitika keretében a közös történelem, nyelv, kultúra és gazdaságfejlesztés mellett a közös sportról is lehet beszélni. Úgy vélte: az identitás egyik alapja a sport, és a karcfalvi beruházás azt a célt szolgálja, hogy a jégkorongozó csíki gyermekek, fiatalok magyar közösségben nevelkedjenek, és ennek a közösségnek hozzanak dicsőséget.



Megemlített, hogy a magyar kormány az elmúlt években a székelyföldi jégkorong-akadémiai rendszert fenntartó Mens Sana Alapítvány működésre közel másfél milliárd forintot, beruházásokra pedig közel három és fél milliárd forintot juttatott, idénre pedig 600 millió forintot szán.



Kelemen Hunor megemlítette: olyan kollégium épül a karcfalvi fedett műjégpálya és a jégkorongozók számára tavaly átadott orvosi és módszertani központ mellé, amely nemcsak a felcsíki, hanem az egész kárpát-medencei jégkorong-utánpótlás erős bázisa lesz. Abbéli reményét hangoztatta, hogy a karcfalvi jégkorong-infrastruktúra olyan tehetséges gyermekek, fiatalok nevelését segíti, akik elviszik majd szerte a világba Székelyföld hírét. Fontosnak nevezte, hogy az építkezések mögött ott vannak a felcsíki települések, önkormányzatok és az egész székelyföldi közösség.



Tánczos Barna szenátor, a Mens Sana Alapítvány elnöke köszönetet mondott a magyar kormánynak azért, hogy támogatásával Székelyföldön négy új jégpálya épült, és hogy az akadémiai rendszerben több mint negyven edző dolgozik közel ezer gyerek felkészítésén.



Az RMDSZ politikusa, aki korábban a Román Jégkorong Szövetséget is vezette, az alapkőletétel után az MTI-nek elmondta: a száz férőhelyes sportolói kollégium épületében a szálláshelyek mellett konyha, étterem és sportbüfé, valamint konferenciaterem is helyet kap. A tervek szerint a kollégium a 2021/22-es tanév kezdetétől tudja fogadni a jégkorongozó székelyföldi fiatalokat.

MTI