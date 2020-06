Az olasz bíróság nem jogerősen 12 évre ítélte a veronai buszbaleset sofőrjét

2020. június 19. 16:15

Verona város bírósága tizenkét év szabadságvesztésre ítélte V. Jánost a 2017. január 20-án történt autóbusz-baleset sofőrjét pénteken. A férfit anyagi kártérítésre is kötelezték - jelentette az olasz hírügynökségek.

Az elítélt nem volt jelen az ítélet kihirdetésekor. Ügyvédei bejelentették, hogy fellebbeznek, amire az olasz joggyakorlat szerint még több szinten van lehetőségük.



Az ítéletet a veronai bíróságnak a legsúlyosabb bűncselekményekkel foglalkozó testülete hozta meg a vádlott kérése szerint gyorsított eljárással.



Luciano Gorra veronai bíró ideiglenes kártérítési összegként ötmillió eurót ítélt meg az áldozatok családtagjainak.



Történelminek nevezte a bírósági döntést Alberto Palotti, az olaszországi közlekedési balesetek áldozatai családtagjait képviselő egyesület elnöke. Hangoztatta, hogy három és fél éve várnak erre a döntésre.



Veronai sajtóbeszámolók szerint az áldozatok szülei közül többen is jelen voltak a bírósági ítélethirdetésen. A szülők olyan pólót viseltek, amelyen meghalt gyermekük fotója és neve volt. A legfiatalabb áldozat édesapja elmondta: háromhavonta Veronába utazott, hogy személyesen kövesse a tárgyalást. Elégedetten nyilatkozott arról, hogy a bíróság elismerte a sofőr felelősségét.



A budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjait és kísérőit szállító busz 2017. január 20-án éjszaka az észak-olaszországi A4-es autósztráda veronai szakaszán, San Martino Buon Albergo közelében az elválasztó korlátnak ütközött és kigyulladt. A buszon 43 fiatal, 11 kísérő felnőtt és két sofőr utazott. A balesetben tizenheten veszítették életüket, köztük 11 gyerek.



Az olasz sajtó emlékeztetett, hogy a baleset tizennyolcadik áldozatának számít a gimnázium "hős" tanára, Vigh György, aki az égő autóbuszból mentette a tanulókat, de két saját gyermekét nem tudta kimenteni. Maga is súlyosan megsérült, 2019-ben halt meg.



A buszsofőr volt az egyetlen vádlott, aki a gyorsított eljárást választotta. További öt embernek kell felelnie a bíróság előtt, köztük szerepel az autósztráda érintett szakaszának üzemeltetője és műszaki felelőse is.



MTI