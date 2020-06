Varsó szerint Putyin célja a NATO-tagállamok összeugrasztása volt

2020. június 19. 18:49

Vlagyimir Putyin célja a NATO-tagállamok összeugrasztása, a Nyugat destabilizálása volt - így foglalt pénteken állást a lengyel titkosszolgálatokat felügyelő miniszter szóvivője az orosz elnöknek a második világháborúról szóló, aznap megjelent cikkét kommentálva.

Stanislaw Zaryn szóvivő az MTI-hez is eljuttatott közleményében arra reagált, hogy Putyin a National Interest című, konzervatív amerikai folyóiratban és a Rosszijszkaja Gazeta című orosz kormánylapban megjelent cikkben azzal vádolta meg a mai európai, köztük a lengyel politikusokat, hogy "a szőnyeg alá akarják söpörni" a Csehszlovákia felosztásáról rendelkező, 1938-as müncheni francia-brit-német-olasz paktumot.



A Putyin által jegyzett írás "a Nyugat ellen következetesen folytatott információs háború eleme" - írta Zaryn, utalva az orosz elnök korábbi, hasonló tartalmú nyilatkozataira.



A szóvivő szerint Moszkva a Szovjetunió történelmének "fehérre mosására", Joszif Visszarionovics Sztálin egykori szovjet diktátor és a náci Németországot irányító Adolf Hitler együttműködésének a köztudatból való kitörlésére törekszik, valamint "annak a mítosznak megőrzésére, mintha a Szovjetunió a leginkább hozzájárult volna a náci Németország elleni harchoz".



Zaryn szerint az orosz elnök nemcsak a második világháború történetének meghamisítására, hanem az aktuális nemzetközi politika befolyásolására is törekszik.



A Kreml az általa folytatott információs háborúval "be akarja bizonyítani, hogy Oroszország a nácikat legyőző Szovjetunió utódállamaként más államok sorsainak befolyásolására jogosult". Ezért "az orosz propaganda erőteljesen kiszorítja a közvitából az összes információt a szovjet bűntettekről, valamint Sztálin és Hitler együttműködéséről" - fogalmazott Zaryn.



Putyin cikkét Andrzej Nowak neves lengyel történészprofesszor is kommentálta a PAP hírügynökségnek. Fontos körülménynek nevezte, hogy a cikk egy időben jelent meg az amerikai erők németországi létszámcsökkentésének, valamint Andrzej Duda lengyel és Donald Trump amerikai elnök jövő heti találkozójának bejelentésével.



Az említett fejlemények Lengyelország geopolitikai szerepének megerősítését jelentik, Putyin viszont arra figyelmezteti az európai politikusokat: "ne engedjék meg, hogy a Lengyelországhoz hasonló kisebb államok jogot nyerjenek arra, hogy maguk gondoskodjanak biztonságukról, érdekeikről" - mondta Nowak.



Szerinte Putyin cikke kedvező fogadtatásra találhat külföldön a balliberális körökben, melyek "csupán pozitív fényben észlelik a Szovjetunió második világháborús szerepét". Ezért "ki is szorítják a háborúnak az intenzív német-szovjet együttműködés jegyében zajló, áldozatok százezreit hozó első húsz hónapjának emlékét" - mondta Nowak, utalva a Ribbentrop-Molotov paktum következtében végrehajtott háborús műveletek halálos áldozataira és a katyni vérengzésre.



A történész példa nélkülinek nevezte, hogy a szóban forgó cikket maga Putyin jegyezte. "Hiszen Sztálin sem írta alá a szovjet kommunista párt történetét", csupán részt vett a kötet szerkesztésében, "miközben Putyin a második világháborút értelmező, terjedelmes cikkben (...) történészként állt a világ elé" - jegyezte meg. Ezáltal Putyin mintha "pecsétet tett volna a sztálini időkhöz képest még megsokszorosított, óriási hazugságra" - jelentette ki Nowak.



A lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetének állásfoglalása szerint Putyin a cikkével "nem először próbálja feltámasztani a legújabb kori történelem sztálini vízióját".



MTI