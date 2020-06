Magyarország kiadja Szerbiának a háborús bűnökkel vádolt Manitaševićet

2020. június 19. 21:47

A szerbiai igazságügyi minisztériumot ma értesítették Magyarország döntéséről, hogy a háborús bűnök ügyészségének kérésére a magyar hatóságok kiadják Ljubiša Manitaševićet Belgrádnak.

Ljubiša Manitašević - novosti.rs

Az ügyészség vizsgálatot folytat Manitašević ellen, azzal az alapos gyanúval, hogy a kilencvenes években Koszovó Autonóm Tartomány területén „jogellenesen gyilkolt és sebesített meg ellenséges személyeket”.

Az igazságügyi minisztérium közleményben emlékeztet, hogy Koszovó is kérte a kiadatását, a magyarországi illetékes bíróság pedig úgy ítélte meg, hogy megvannak a feltételek, Ljubiša Manitaševićet Belgrádnak is, Pristinának is ki lehet adni.

„Végül Magyarország igazságügyi minisztere, a nemzetközi jog és igazság alapján úgy döntött, hogy Manitaševićet Belgrádnak adják ki” – közölte a minisztérium a Beta híre szerint.

Ljubiša Manitašević

vajma.info