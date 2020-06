Visszaengedték az erdőbe a Székelyudvarhelyen befogott medvét

2020. június 20. 00:01

A szükséges kezelések után vadászterületük egy másik részén engedték szabadon a csütörtökön Székelyudvarhelyen befogott sérült medvét a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület szakemberei.

Kép: Erdély Bálint Előd

Az állatorvos által felírt kezelést szem előtt tartva többször lefertőtlenítették a vadászok a medve sérült mellső lábát, majd pénteken délelőtt egy számára kedvező helyen engedték szabadon. Fényes nappal fogtak be egy sérült medvét Székelyudvarhelyen Sérült fiatal medve tört be csütörtökön délelőtt egy székelyudvarhelyi háztartásba, majd egy magas fán keresett menedéket. A Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület tagjai altatólövedékkel vették célba a vadat, hogy megvizsgálhassák a sérülését. A szállítás nem volt zökkenőmentes, hiszen a Hargita Megyei Környezetőrség munkatársai jelezték, hogy ellenőrizni szeretnék a vadat, ezért félre kellett húzzanak autójukkal a vadászok, hogy bevárják őket.

Kép: Erdély Bálint Előd

Noha egy órát várakoztak az út szélén, addigra nem értek oda a szakemberek, a medve pedig stresszessé vált, így folytatniuk kellett az akciót. Amint az állat a kiszemelt helyszínre ért és az egyesület tagjai kinyitották a ketrecét, az pedig önfeledten száguldott el a bozótos fele. Noha a legtöbb esetben kilövési engedélyt szoktak kérni a lakott területen garázdálkodó vadra, mi úgy döntöttünk, hogy mivel egy nagyjából kétéves bocsról, adunk neki egy újabb esélyt az életre – mondta el lapunknak Mărmureanu-Bíró Leonárd, az egyesület igazgatója, hozzátéve, hogy a polgármesteri hivatallal szerződést kötöttek a Székelyudvarhelyen garázdálkodó vadak ártalmatlanítása érdekében.

Kép: Erdély Bálint Előd

A szakember szerint, noha sánta is a medve a sérült lába miatt, jó eséllyel életben fog maradni, hiszen egy nőstény egyedről van szó, így nem bántják, majd a fajtársai. Az elengedésekor is jól látszott, hogy a sérülése ellenére gyorsan tud szaladni. Mindemellett egy számára nagyon kedvező helyszínen engedték szabadon az állatot a vadászok, hiszen a közelben két ételszórót is üzemeltet az egyesület, így könnyebben juthat élelemhez.

Fülöp-Székely Botond

szekelyhon.ro