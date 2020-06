Továbbra is csak a politika szintjén zajlik a Lánchíd felújítása

2020. június 20. 11:27

Továbbra is csak a politika szintjén zajlik a Lánchíd felújítása. Pedig a szakértők szerint mára olyan állapotba került a híd, hogy nem lehet tovább halasztani a rekonstrukciót. A főpolgármester szerint a kormány nem ad elég pénzt a felújításra. A kormány szerint a baloldal csak kifogásokat keres. Orbán Viktor a reggeli rádióinterjúban úgy fogalmazott: kilenc hónapja szerencsétlenkednek, toporognak az ügy körül azok, akiknek döntéseket kellene hozniuk – hangzott el az M1 Híradójában.

Önálló, modern és európai fővárost ígért a budapestieknek tavaly az önkormányzati kampányában a Párbeszéd frontembere, Karácsony Gergely.

Megválasztása után nyolc hónappal pedig már arról posztol és nyilatkozik rendszeresen a főpolgármester, hogy a kormány el akarja lehetetleníteni őt és a főváros működését is. A Lánchíd rekonstrukcióját napi témává tette Karácsony Gergely. A főpolgármester legutóbb csütörtök este állította azt az ATV stúdiójában, hogy a kormány nem ad elég pénzt a Budapest jelképének számító híd felújításra.

„A mai napig nincs olyan döntés, ami lehetővé tenné ennek a hatmilliárd forintnak a felhasználását, csak a Lánchíd felújítására, tehát nincs ilyen kormányzati döntés” – fogalmazott.

Arra a műsorvezetői kérdésre Karácsony Gergely már nem tudott válaszolni, hogy miből fizetné ki a kivitelezőt, ha a rekonstrukció költségeire a főváros mégis kapna egy kedvező árajánlatot. Pedig nemrég egyik helyettese, a momentumos

Kerpel-Fronius Gábor elismerte: van pénz a Lánchíd felújítására, csak a kivitelezéshez nem írták ki az újabb közbeszerzést.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter 2018 augusztusában egy kormányinfón közölte azt, hogy a kabinet támogatja a Lánchíd és a Váralagút együttes felújítását. Később a főváros pénzügyi okokra hivatkozva az alagutat kivette a projektből.

„Ha Tarlós István lenne Budapest főpolgármestere, akkor zajlana és egy év múlva befejeződne a Lánchíd felújítása” – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

A kormány szándéka az elmúlt időben nem változott, amit a miniszter a héten az M1 Híradójának is megerősített.

„Mi, amit vállaltunk, azt továbbra is tartjuk, amit a korábbi fővárosi vezetés gond nélkül le tudott vezényelni és végre tudott hajtani, azt úgy tűnik, hogy az új nem tudja, viszont ehhez képest egy teljesen terméketlen, fölösleges vitát próbál meg a főpolgármester a kormánnyal kialakítani” – hangsúlyozta.

A forráshiány ellenére a főváros mindenképpen felújítja a Lánchidat

A fővárosi MSZP pénteken további milliárdokat követelt a kormánytól a Lánchídra. Ennek okairól azonban nem lehetett kérdezni a szocialistákat. A meghirdetett sajtótájékoztatójukat ugyanis hivatalosan lemondták, majd az újságírókat így megkerülve, mégis megtartották azt a Facebookon.

Az M1 Híradója telefonon és e-mailben is keresete a főváros vezetését. Többek között arra voltak kíváncsiak, hogy Karácsony Gergely főpolgármester vagy Kerpel-Fronius Gábor nyilatkozata hamis-e a Lánchídra fordítható pénz meglétéről. A főváros sajtóosztályától azt a választ kapták: egyik sem. Pusztán forráshiányuk van, de a főváros mindenképpen felújítja a Lánchidat. Azt is írták: nem egyértelmű számukra, hogy a hat- plusz egymilliárd forintos támogatást egy csökkentett műszaki tartalmú közbeszerzés mellett is odaadja-e számukra a kormányzat.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője Láng Zsolt arra hívta fel a figyelmet, hogy a Lánchíd a fővárosi önkormányzat tulajdona és ez nemcsak jogokkal jár, hanem kötelességekkel is.

„Továbbra sem értjük, hogy nyolc hónapja miért nem kezdik el a Lánchíd felújítását, sem a közbeszerzést nem írták ki, sem semmilyen munkát nem végeztek el, folyamatosan a kormányt támadják, és pártpolitikai csatatérré teszik Budapestet, közben szerintem alkalmatlanok arra, hogy egy világvárost vezessenek” – fogalmazott.

Orbán: Egyetlen dolgot tudunk tenni, szurkolunk nekik, hogy sikerüljön

Kellene néhány gyakorlati ember a fővárosi önkormányzatba – reagált a Lánchíd felújításával kapcsolatos politikai vitára Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió péntek reggeli műsorában.

„Szánalmasnak tartom, hogy rendre pénzhiányra hivatkoznak, hát éppen hogy most a költségvetést tervezzük, látom, hogy a fővárosnak a számláján 100 milliárd vagy tán 180 milliárd forint van, tehát tele vannak pénzzel, csak értelmesen fel kellene használni. De most miután a választások megvoltak a fővárosban, egyetlen dolgot tudunk tenni, szurkolunk nekik, hogy sikerüljön” – mondta a miniszterelnök.

Az átkelőt utoljára 1986 és 1988 között javították, de átfogó rekonstrukció nem történt rajta. Szakértők szerint mára olyan állapotba került a híd, hogy nem lehet tovább halasztani a felújítását.

hirado.hu - M1 Híradó