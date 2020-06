Potápi: A VMSZ összefogja az összmagyarságot a Vajdaságban

2020. június 22. 13:31

Pásztor István megerősítette a VMSZ-t az elmúlt években, és olyan politikai párttá formálta, amely összefogja az összmagyarságot a Vajdaságban, azt üzenve, erre a politikai formációra van értelme szavazni – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára. Történelmi sikert ért el a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a hétvégi szerbiai választáson – mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a voksolást értékelve hétfőn Budapesten.

A vasárnapi választáson a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) minden korábbinál jobb eredményt könyvelhet el valamennyi szinten, közel 70 ezer szavazatot szerzett, és az eddigi négy helyett várhatóan kilenc képviselője lesz a köztársasági parlamentben. A Vajdaságban a 2011-es népszámlálási adatok szerint mintegy 250 ezer magyar él. Az államtitkár a Nemzetpolitikai Kutatóintézet tanácskozásán gratulált a Vajdasági Magyar Szövetségnek az elért eredményhez. Történelmi siker, soha ilyen jó eredményt nem ért el a vajdasági párt – fogalmazott Potápi Árpád János.

Rámutatott: az idei év választási év a Kárpát-medencében. A hétvégi szerbiai voksoláson a részvételi arány kicsit gyenge volt, ami a nemzetiségi pártoknak nem nehezítette meg a dolgát. Ugyanakkor szerencse nem létezik, a legjobb kampány maga a munka, és holnaptól elkezdődik a következő választásokra való felkészülés – mondta. Potápi Árpád János szerint ahhoz, hogy a politikai intézményrendszert a jövőben is meg tudják őrizni, fontos, hogy tartományi szinten erős legyen a magyar képviselet, és úgy dolgozzanak, hogy a többségi társadalom is elismerje a magyarok munkáját.

Ehhez nagyban hozzájárult a Magyar Nemzeti Tanács tevékenysége is – hangsúlyozta. Kiemelte: Pásztor István megerősítette a VMSZ-t az elmúlt években, és olyan politikai párttá formálta, amely összefogja az összmagyarságot a Vajdaságban, azt üzenve, erre a politikai formációra van értelme szavazni. A magyarság azokat az eredményeket hozta, amely számarányainak megfelel, az egész ottani magyarság fontosnak tartotta, hogy részt vegyen a választásokon. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke úgy fogalmazott: eddig soha nem tapasztalt külső támogatást élvezhettek a választási kampány során, ami akkora plusz energiát adott, amivel még nem találkoztak. Értékelése szerint a mostani voksolás túlmutat a szerbiai általános választásokon, volt egy nemzetpolitikai vetülete is. A vasárnapi választás egyúttal a nemzetpolitika vizsgája is volt – összegzett.

MTI