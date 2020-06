Tetten érték a viccelődő üzeneteket írogató betörőt

2020. június 22. 13:34

Nem igazán értékelték a hírös város kereskedői a nekik viccesnek szánt üzeneteket hátrahagyó tolvaj humorát, volt olyan üzlet, ahol négyszer is betört. Egy ideig majd csak a börtön falára firkálhat, ha megéri neki kockáztatni a fegyintézet büntetését. Egy a nyomozókat és a kecskeméti kereskedőket is jó ideje bosszantó betörőt sikerült tetten érni a rendőröknek június 21-én éjjel. Egy kecskeméti belvárosi kocsma elektronikus biztonsági rendszere jelezte a rendőrség ügyeletén, hogy valaki záróra után ment be az italmérésbe.

Ezen a helyen idén már három korábbi betörés is volt, a tulajdonos nemrég szereltette be a rendőröknél jelző néma riasztórendszert, ami sikerrel vizsgázott. Még pakolta az italokat az a 24 éves férfi, akit egy kocsma közepén fogtak el a kecskeméti rendőrök két órával a zárás után. A helyi tolvaj egy ajtó befeszítésével jutott be az ingatlanba, mint kiderült, nem először. A nyomok alapján ő volt az, aki az elmúlt két hónapban negyedik alkalommal látogatta meg a szórakozóhelyet. Nem csak innivalót vitt el, feltörte a kasszát is, a tulajdonos véletlenül ottfelejtett karóráját is elrakta az egyik alkalommal, egy jégtartó vödörrel együtt, abban hurcolta haza a zsákmányát.

Ő volt az, aki egy másik kecskeméti éttermet háromszor keresett fel záróra után a koronavírus veszélyhelyzet miatt elrendelt korlátozások feloldása után, számítógépet, hangtechnikai berendezéseket vitt el, a pincérek másnapra tartalékolt váltópénzével együtt. Egy pékségben is ő hatolt be még a nyitás előtt, innen az árukészlet egy része mellett egy kapszulás kávéfőzőt és egy hősugárzót tulajdonított el.

A kecskeméti rendőrök egészen biztosak abban, hogy ezek a betörések mindegyike a most elfogott betörő műve. Erre nemcsak a módszer és a helyszíneken rögzített ujjlenyomatok azonossága a bizonyíték, hanem az üzenetek, amelyeket a helyszíneken talált tollakkal írt: falra, bútorra, papírra, pénztárgépre, nyomtatott nagy betűkkel. Egyszer falra festve a kiszolgálást kritizálta, egy másik alkalommal a pénztárgépet firkálta össze piros tollal, azt nehezményezve, hogy abban semmit sem talált, sikertelennek minősítve ezzel a tulajdonost.

Volt, ahol a toalettpapírt is összefirkálta, azon a helyen, ahol pedig korábban elkapták, egy bútort rongált meg graffitijével, kigúnyolta a kocsmárost: javítsa meg a riasztórendszert. Nem tudhatta, hogy utóbbi tanácsát megfogadta a vállalkozó – csak éppen nem a tolvaj elképzelése szerint –; a néma riasztást nem vette észre, azt hitte, megint észrevétlen maradt a betörés. Erre vonatkozó örömét akarta kifejezni a friss akcióhoz tervezett új, viccesnek szánt üzenettel, de a rendőrök megérkezésével véget ért alkotói pályafutása. A rendőrség többrendbeli, üzletszerűen elkövetett lopás bűntett gyanúja miatt indított eljárást az ügyben, az üzengetőt letartóztatta a bíróság.

BÁCS- KISKUN MRFK