Új járványgóc alakulhat ki Horvátországban

2020. június 22. 16:16

A horvát sajtó szerint a szervezők és a teniszezők is felelőtlenül viselkedtek, és nem tartották be a társasági távolságtartás szabályait. Kampánykörútja során a tenisztornát rövid időre meglátogatta Andrej Plenkovic kormányfő is szombaton, és bár nem érintkezett a fertőzött teniszezőkkel, hétfőn vírustesztet végeznek rajta.

A kisebbik kormányzó párt, a liberális Horvát Néppárt (HNS) lemondta az összes kampányrendezvényét az országban a vírus újbóli terjedése miatt, és arra kérte a többi pártot, hogy ők is tegyenek így. Ivan Anusic, a nagyobbik kormányzó erő, a Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) alelnöke, Eszék-Baranya megye elöljárója hétfőn a Novi List című regionális napilapnak úgy nyilatkozott: nem zárják ki annak lehetőségét, hogy elhalasztják a július 5-re előrehozott parlamenti választásokat. A vírus terjedése hatással lehet a részvételre, ez pedig befolyásolhatja a választások kimenetelét - hangsúlyozta, hozzáfűzve: erről azonban előbb konszenzusra kellene jutni a többi párttal.

MTI