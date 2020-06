Koronavírus - Johnson: a jövő héten nyithatnak az éttermek, szállodák

2020. június 23. 17:03

A nagy-britanniai koronavírus-járvány enyhülése immár lehetővé teszi, hogy a jövő hét végén Angliában kinyithassanak a vendéglátóhelyek, a szállodák, a múzeumok, a turistalátványosságok, és lazítani lehet az emberek közötti kötelező távolságtartást előíró szabályt is - mondta kedden a brit miniszterelnök.

Boris Johnson a londoni alsóház képviselőinek tartott tájékoztatójában elmondta: az új fertőzések száma naponta 2-4 százalékkal csökken.



Hozzátette: május első felében az Egyesült Királyság egészében csaknem 69 ezer új koronavírus-fertőzést mutattak ki szűrővizsgálattal, június első felében ugyanakkor már csak 22 ezer koronavírusteszt eredménye lett pozitív, 70 százalékkal kevesebb, mint egy hónappal korábban. Négy héttel ezelőtt Angliában átlagosan minden 400 ember közül egy volt koronavírus-fertőzött, június első felében azonban a fertőzöttek aránya már csak 1:1700 volt - mondta a konzervatív párti brit kormányfő.



Hozzátette: május 11-én Angliában, Walesben és Észak-Írországban 1073 pácienst vettek fel a kórházak koronavírus-fertőzés miatt, június 20-ára azonban a Covid-19 betegséggel újonnan kórházba szállítottak száma 74 százalékkal 283-ra csökkent.



A miniszterelnök ismertetése szerint a napi halálesetek száma hétnapos mozgó időszakok átlagában számolva április 14-én tetőzött 943 halálozással. Május 14-én 476, a hétfőn zárult hétnapos időszakban 130 volt halálozások számának napi átlaga.



Johnson hangsúlyozta: jóllehet az éberség továbbra is kötelező, a brit kormány megítélése szerint azonban jelenleg nem fenyeget olyan második koronavírus-fertőzési hullám, amely maga alá gyűrhetné a brit állami egészségügyi szolgálatot (NHS).



A kormányfő kijelentette: tekintettel a koronavírus elterjedtségének jelentős csökkenésére, a brit hatóságok július 4-étől módosítják azt az előírást, amelynek alapján a nem egy háztartásban élőknek jelenleg legalább két méter távolságot kell tartaniuk egymástól.



Johnson szerint ez a szabály lehetetlenné teszi a brit gazdaság nagy részének működését; a vendéglátó ágazatnak például csak egy kis töredéke tud így működni.



Az "egy méter plusz" nevű új szabály értelmében az embereknek a jövő hét végétől egy méter távolságot kell tartaniuk egymástól, kiegészítő kockázatcsökkentő intézkedések érvényesítésével együtt.



Ezek közé tartozik mások mellett az irodák átrendezése úgy, hogy az egy irodai térben dolgozók ne egymással szemben üljenek, az ugyanabban a zárt térben tartózkodók számát csökkenteni kell, javítani kell a szellőzést, a működéshez nem feltétlenül szükséges közösségi tereket le kell zárni, gondoskodni kell kézfertőtlenítők kihelyezéséről és a műszakokat úgy kell kialakítani, hogy mindig ugyanazok a csoportok dolgozzanak együtt.



A kormány új útmutatása alapján emellett július 4-étől két külön háztartás tetszőleges számú tagjai szabadtéren és épületekben egyaránt korlátozás nélkül találkozhatnak.

Ez a módosítás feloldja azt a jelenlegi korlátozást, amelynek alapján mindig csak ugyanannak a két külön háztartásnak a tagjai találkozhatnak, és csak szabadtéren, például egyikük otthonának kertjében.



Jövő szombattól kinyithatnak az éttermek és a pubok is, de csak úgy, hogy belső terükben biztosítják az asztali rendelésfelvételt és a felszolgálást, vagyis a vendégeknek nem kell a pénztáraknál vagy a kiszolgálópultoknál sorban állniuk.



A két méter távolság betartását előíró szabály enyhítését elsősorban a vendéglátó szakma szorgalmazta.



Kate Nicholls, a brit vendéglátó ágazat üzleti érdekvédelmi szervezetének - UK Hospitality - vezérigazgatója a BBC közszolgálati rádiónak a minap elmondta: ha egymástól csak két méterre lehet leültetni a vendégeket, akkor a vendéglátóhelyek szokásos bevételüknek mindössze a 30 százalékát tudják elérni, ha azonban a kötelező távolságtartás egy méterre csökken, a bevételek elérhetik a szokásos szint 60-75 százalékát.



Boris Johnson keddi bejelentése szerint minden szabadidős létesítmény és turistalátványosság is megnyithat a jövő hét végén, ha ezt biztonságosan meg tudja tenni. Kinyithatnak a szabadtéri edzőlétesítmények, a játszóterek, a mozik, a múzeumok, a képtárak, a szabadidőparkok, a könyvtárak, a vallási intézmények és a közösségi központok.



Az éjszakai szórakozóhelyek, az uszodák, a víziparkok és a gyógyfürdők azonban egyelőre zárva maradnak.



Johnson hangsúlyozta azt is, hogy minden enyhítési lépés feltételes és visszafordítható, és ha a járványhelyzet megköveteli, a kormány nem riadna vissza akár országos szintű korlátozások újbóli bevezetésétől sem.

