Fidesz: Pikó Andrásnak vállalnia kell a felelősséget a "menzabotrányért"

2020. június 23. 17:14

A józsefvárosi Fidesz szerint Pikó András (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) helyi polgármesternek személyes felelősséget kell vállalnia a VIII. kerületi menzabotrányért, azért, hogy a helyi gyerekek és szociális ellátottak egészségbiztonsága veszélybe került.

Szilágyi Demeter, a képviselő-testület Fidesz-KDNP-s képviselője a Százados úti Pitypang óvoda előtt tartott keddi sajtótájékoztatóján azt mondta: a közétkeztetéssel megbízott cég a napokban megbukott egy élelmiszerbiztonsági ellenőrzésen, mert "kétes eredetű és lejárt szavatosságú élelmiszereket találtak a szolgáltató konyháján".

Emlékeztetett: ez az a cég, amelyet Pikó András - a válsághelyzet utolsó napjait kihasználva - egy személyben bízott meg a feladattal. A kormánypárti képviselő szerint már a szerződéskötés körülményei is gyanúsak voltak, ugyanis hamarabb született meg a polgármesteri határozat, mint hogy a közbeszerzési eljárást lefolytatták volna.

Hozzátette: ezt a körülményt a Közbeszerzési Hatóság is vizsgálja.



Szilágyi Demeter arra szólította fel az "egyedül a kommunikációban erős" polgármestert, hogy most ne hallgasson, hanem álljon ki a józsefvárosiak elé és vállalja a felelősséget azért a cégért, amelyet ő hozott a kerületbe, és amelynek tevékenysége miatt most több ezer iskolás, óvodás és szociális ellátott étkeztetése és egészségbiztonsága veszélybe került.



A képviselő közölte azt is: a korábbi szolgáltatóval szemben soha semmilyen hasonló jellegű panasz nem volt.



Pikó András felelősségére utaló kérdésre azt mondta: a polgármesternek el kell ismernie, hogy az általa hozott cég nem megfelelő minőségben szolgáltat, továbbá a megfelelő jogi lépéseket is meg kell tennie. Ha a Közbeszerzési Hatóság kimondja, hogy a szerződést jogszerűtlen körülmények között kötötték, akkor a bírságért és minden más következményért neki személyesen kell vállalnia a felelősséget - hangsúlyozta Szilágyi Demeter.

MTI