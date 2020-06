Eppel Márton nem hosszabbít szerződést a Cercle Brugge csapatával

2020. június 23. 18:11

Nem hosszabbítja meg szerződését, így távozik a Cercle Brugge labdarúgócsapatától Eppel Márton.

A csatár - m4sport

Az M1 aktuális csatornának adott interjúban a csatár kiemelte, a Cercle Bruggénél jó volt a kapcsolata a május óta már a Dunaszerdahelyet irányító Bernd Storckkal. A korábbi magyar szövetségi kapitány hívására ment Belgiumba, és a fél év alatt fejlődött is a német vezetőedző kezei alatt - emelte ki. A belga klubhoz július elsejéig köti szerződés, és mint elárulta: a kontraktust nem hosszabbítja meg. Azt még nem tudja, hol folytatja pályafutását, komoly érdeklődő még nem volt.



"Szeretnék légiós maradni még jó pár évig. Hat évet lenne jó külföldön játszani, szeretnék három-négy országban élni és kipróbálni magam. Preferált ország, ha lehetne választani, az Olaszország lenne" - szögezte le, hozzáfűzve: a későbbiekben haza szeretne igazolni Magyarországra.



A nyolcszoros magyar válogatott csatár a világjárvány miatt sokáig nem tudott hazautazni Belgiumból, viszont immár másfél hónapja Magyarországon tartózkodik, és régen töltött itthon ennyi időt.



"Az nagyon jó, hogy családdal, barátokkal tudok lenni, a foci viszont hiányzik nagyon" - fogalmazott Eppel, aki konditermi edzésekkel és futással tartja karban magát. Elmondta: a Honvéddal nem tudott edzeni, más magyar csapattal pedig nem is akart.



"Jó döntés volt Kazahsztán, az életet is nagyon élveztem, és a foci is jól alakult" - hangsúlyozta a 28 éves játékos, aki szerint Belgiumba szerződése is ezt bizonyítja. Eppel 2018-ban igazolt a kazah Kajrat Almatihoz, majd idén januárban szerződött a belga klubhoz.

MTI