Lemondott az Index vezérigazgatója

2020. június 23. 18:25

A Kreatív.hu értesülései szerint Pusztay András távozik az Index Zrt. vezérigazgatói pozíciójából.



„Cikkünk frissül” – kezdődik a Kreatív.hu híre, melyben azt állítják, Pusztay András, az Index Zrt. eddigi vezérigazgatója saját döntése alapján benyújtotta lemondását, így a mai naptól 06.23-től Ződi Zsolt, az MTA Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa veszi át a helyét. A Kreatív Bodolai Lászlótól, az Indexet tulajdonló alapítvány kuratóriumi elnökétől is kaptak egy közleményt, melyben úgy fogalmaztak: „Ezúton is szeretném megköszönni Pusztay András eddigi munkáját. Vezérigazgatói tisztségéről való lemondását elfogadtam, és felkértem egy régi jogász barátomat, Ződi Zsoltot, akinek személye számomra garancia arra, hogy az Index továbbra is az ország legolvasottabb online híroldalaként független és hiteles tudjon maradni, hisz nincs másik.”

Pusztay lépését médiatalálgatások előzték meg már több mint egy hete. Hétfőn a 444.hu-n jelent meg egy cikk, melyben azt állították, Pusztay az állományülésen elmondta az Index újságíróinak, hogy olyan igazgatósági határozat született a múlt héten, amit nem tud lelkiismerete szerint végrehajtani, azonban ekkor még senki nem tudott biztosat állítani arról le is fog-e mondani?

Ződi Zsolt, az új vezérigazgató közleménye is megjelent azóta, melyben úgy fogalmaz: „Nagy megtiszteltetés volt barátom és kollégám, Bodolai László felkérése, amit örömömre szolgált elfogadni. Célom az, hogy az Index megőrizze minden eddigi értékét és piacvezető pozícióját, amitől Index az Index, és ebben számítok a szerkesztőség közreműködésére, ahogy ők is számíthatnak az én tapasztalatomra és támogatásomra”.

origo.hu