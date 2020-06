Koronavírus - Törökországban ismét 1300 közelében az új esetek száma

2020. június 23. 20:38

Törökországban az utóbbi négy nap 1200 körüli szintjéről kedden ismét 1300 közeli értékre, 1268-ra szökött fel a koronavírus-járvány újonnan igazolt fertőzöttjeinek a száma - derült ki abból a táblázatból, amelyet Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter tett közzé a Twitter-fiókján. Az összesítés szerint a kis-ázsiai országban a regisztrált esetek száma ezzel - a világon tizenkettedikként - meghaladta a 190 ezret, 190 165-re nőtt.

A korábban lassuló járvány napi esetszámai a hatósági intézkedések enyhítését követően 900 körüli szintről indulva június közepén néhány nap alatt 1600 közelébe jutottak. A mutató június 15. óta csökkent, az előző négy napban 1200 körül alakult, hétfőn például 1212 embernél diagnosztizálták a kórokozót.



Kedden 27-en vesztették életüket a fertőzés következtében. Ez az érték május 29. óta nem állt ilyen magasan. A halálos áldozatok száma a mostani adattal átlépte az ötezret, egészen pontosan 5001-re emelkedett. A halálesetek száma ugyancsak június közepe óta lassan növekvő tendenciát mutat, a vasárnapi adat 23, a hétfői 24 volt, miközben június 13-án járt már alacsonyabban, 14-en is.



Az intenzív osztályon fekvő, valamint a lélegeztetőgépre szoruló betegek száma nagyságrendileg olyan mértékben nőtt, mint hétfőn. Az előbbi mutató 846-ról 893-ra, az utóbbi 345-ről 362-re ugrott.



A gyógyultak száma 1315-tel 162 848-ra emelkedett, ők teszik ki tehát az összes eset közel 86 százalékát, mindazonáltal a napi mutató ezúttal is alig haladja meg az új esetek számát.



A 83 milliós országban eddig mintegy 3,03 millió vírustesztet végeztek el.



Törökország május 4-től "ellenőrzött társadalmi élet" elnevezéssel átlépett a járvány elleni védekezés második fázisába, amely a maszkviselésre, a másfél méteres távolság betartására és a megfelelő tisztálkodásra, tisztán tartásra épül.



A lazítások keretében nyitva tartanak a bevásárlóközpontok, az éttermek, a kávézók, az óvodák, a fodrászatok, a szépségszalonok, a múzeumok, a szállodák és a strandok is. Az ország június 1-jével fokozatosan elkezdte újraindítani a belföldi légi közlekedést, június 11-ével pedig a nemzetközi repülőjáratokat. Szintén 11-én nyitották meg a személyforgalom előtt a szárazföldi határállomások csaknem mindegyikét is, az Iránnal közös átkelőhelyek zárva maradtak.



A vallásügyi hivatal (Diyanet) kedd este bejelentette, hogy szerdától a mecsetek már nemcsak két alkalommal, hanem mind az öt napi imádkozás keretében fogadni fogják a híveket.



Törökország 81 tartományából 50-ben kötelező közterületen a maszkviselés, beleértve Isztambult és Ankarát, azonban számos népesebb tartományban, köztük Antalyában nem. Az előírás megszegése 900 líra (mintegy 40 ezer forint) pénzbüntetést von maga után.

MTI