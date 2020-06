Hamarosan elkezdődik a Műegyetemen kifejlesztett lélegeztetőgép klinikai tesztelése

2020. június 23. 20:56

Hamarosan elkezdődik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) kifejlesztett lélegeztetőgép klinikai tesztelése - mondta Dabóczi Tamás, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar méréstechnika és információs rendszerek tanszékét vezető egyetemi tanár a berendezés projektbemutatóján hétfőn.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen kifejlesztett lélegeztetőgép az egyetem dísztermében tartott projektbemutatón 2020. június 22-én. A felkérést követően mindössze két hónap alatt sikerült az egyetem munkatársainak egy olyan lélegeztetőgépet kifejlesztenie, amely fel tudja venni a versenyt a világpiacon elérhető készülékekkel. A klinikai tesztelés szigorú orvosi ellenőrzés mellett hamarosan elkezdődik. A sorozatgyártás a BM Heros Zrt.-nél indult el, a készülékből naponta tízet gyártanak. MTI/Mónus Márton

A professzor elmondta: a lélegeztetőgép klinikai kipróbálását szigorú orvosi ellenőrzés alatt tartják majd az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben, az Országos Onkológiai Intézetben és a Törökbálinti Tüdőgyógyintézetben.



Dabóczi Tamás ismertette, hogy a felkéréstől mindössze két hónap alatt sikerült az egyetem munkatársainak egy lélegeztetőgépet kifejlesztenie, amely fel tudja venni a versenyt a világpiacon elérhető készülékekkel.



A fejlesztőmunkáról szólva kitért arra, hogy a lélegeztetőgép megvalósítása több szakterület tudásanyagát ötvözi, az egyetemen kilenc tanszékről 36 munkatársa dolgozott a projekten.



Kiemelte: a berendezés sorozatgyártásra alkalmas, az életmentő funkción kívül terápiás területen is alkalmazható, felsőkategóriás eszközt sikerült kifejleszteniük.



Józsa János, az egyetem rektora arról beszélt, hogy nem véletlenül kérték fel a Műegyetemet a gép kifejlesztésére, hiszen - mind mondta -, az intézmény az innováció teljes spektrumát lefedi, az alapkutatástól a gyártásig.



A rektor úgy fogalmazott: nem egy átlagos lélegeztetőgép született, hanem annál sokkal jobb készülék, így egy fokkal nyugodtabban készülhet az ország a koronavírus-járvány egy esetleges második hullámára.



Gulyás Tibor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a minisztérium a koronavírussal kapcsolatos több projektet támogat. Ezek között említette a maszkgyártást, a vakcinafejlesztést vagy a szennyvízkutatási programot.



Azt mondta, a veszélyhelyzet kihirdetését követően páratlan fejlesztési összefogás alakult ki az országban, ami azt bizonyítja, hogy jól működik a "hazai innovációs ökoszisztéma".



Elek Jenő, az Országos Onkológiai Intézet főorvosa, aki szakértőként vett részt a lélegeztetőgép kifejlesztésében, kijelentette: "lenyűgöző műszaki tartalommal" sikerült megalkotni a berendezést, ami jól szimbolizálja a gyógyítás és a mérnöki munka összekapcsolódását. A készülékben a lélegeztetés minden fázisának külön egysége van, képes a kilégzési fázist is vezérelni, ezenkívül terápiás lehetőségeket is biztosít.



A Műegyetem munkatársai által kifejlesztett lélegeztetőgép sorozatgyártása a BM Heros Zrt.-nél indult el, a készülékből naponta tízet gyártanak.



A fejlesztés elnyerte a Pro Progressio Alapítvány innovációs díját, amelyet az eseményen adtak át.

MTI