Német legfelső bíróság: a Facebook visszaél piaci fölényével

2020. június 23. 21:05

Visszaél piaci fölényével a Facebook közösségi portált üzemeltető társaság Németországban - mondta ki egy kedden ismertetett határozatában a német szövetségi legfelső bíróság (BGH).

A testület megerősítette a szövetségi versenyhivatal (Bundeskartellamt) egy 2019 februárjában hozott döntését, amely szerint a Facebook - illetve a portált és egyéb szolgáltatásokat, például az Instragram közösségi portált és a WhatsApp azonnali üzenetküldő alkalmazást üzemeltető társaság - a felhasználók információs önrendelkezéshez fűződő jogát sértő és a piaci versenyt hátráltató módon visszaél a közösségi portálok németországi piacán elért fölényével.



"Nincs komolyan vehető kétség azzal kapcsolatban, hogy a Facebook uralja a közösségi portálok németországi piacát, és azzal kapcsolatban sem, hogy a versenyhivatal által betiltott felhasználói szabályzata révén visszaél helyzetével" - áll a BGH határozatában.



A portált egész Európában üzemeltető írországi Facebook Ireland Limited panaszt emelt a felhasználói szabályzat átalakítására kötelező versenyhatósági határozat miatt a düsseldorfi tartományi felsőbíróságon, amely ugyan még nem döntött az ügyben, de a panaszos kezdeményezésére úgy rendelkezett, hogy az ügy lezárásáig nem kell teljesíteni a határozatot. A BGH ezt a rendelkezést helyezte hatályon kívül keddi döntésével.



A portál üzemeltetője szerint ennek nincs gyakorlati következménye, sem a felhasználó magánszemélyek, sem a portált használó vállalkozások számára. A német sajtóban ismertetett állásfoglalásuk szerint továbbra sem igazítják szabályzatukat a versenyhatóság előírásaihoz, és küzdenek annak elismeréséért, hogy nem élnek vissza piaci pozíciójukkal.



A versenyhatóság adatgyűjtési korlátozásokra kötelezné a Facebookot Németországban. A tavaly februári határozat indoklásában rámutattak, hogy a jelenlegi szabályok szerint a felhasználó csak azzal a feltétellel léphet a Facebook tagjai közé, hogy az üzemeltető összekapcsolhatja és egy közös felhasználói profilba szervezheti a portál használata révén keletkező adatait a társaság más termékeinek, például az Instagram vagy a WhatsApp használatával keletkező adataival, és úgynevezett harmadik - nem a Facebook-vállalatokhoz tartozó - honlapok, alkalmazások, szolgáltatások használata során keletkező adataival is.



A hatóság szerint ezen két ponton változtatni kell. A Facebook továbbra is szabadon gyűjthet adatokat különböző termékein, de csak akkor szervezheti össze az egyazon személyről, de más-más termék használata révén keletkező adatokat egy egységes Facebook-profilba, ha az adott felhasználó ehhez hozzájárul. Továbbá a nem a Facebook-vállalatokhoz tartozó honlapokról, alkalmazásokról származó adatokat is csak a felhasználó hozzájárulásával rendelheti hozzá az illető Facebook-profiljához.



Aláhúzták, hogy Németországban a Facebook uralja a közösségi portálok piacát, részaránya a naponta aktív felhasználók körében meghaladja a 95 százalékot. Ezért különleges versenyjogi kötelezettségek vonatkoznak rá, és figyelembe kell vennie, hogy "a Facebook-felhasználók gyakorlatilag nem tudnak áttérni más közösségi portálra".



Az internetezők a jelenlegi szabályok szerint vagy elfogadják a társaság rendkívül kiterjedt adatgyűjtési és adatfelhasználási gyakorlatát, vagy nem használhatják a Facebookot. Ez pedig "kényszerhelyzet", amelyben "szó sincs az adatfelhasználási feltételek önkéntes elfogadásáról" - emelték ki.

MTI