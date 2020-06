NB I - Ferencváros elleni győztes góllal búcsúzott Fehérvártól Juhász Roland

2020. június 23. 21:11

A bajnokságban második helyen végző MOL Fehérvár FC a pályafutása utolsó hazai mérkőzését játszó Juhász Roland tizenegyesből elért góljával 1-0-ra legyőzte a már bajnok Ferencvárost kedden a labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordulójának nyitómérkőzésén.

OTP Bank Liga, 32. forduló: MOL Fehérvár FC - Ferencvárosi TC 1-0 (1-0)

MOL Aréna Sóstó, 6392 néző, v.: Berke



gólszerző: Juhász R. (45. - 11-esből)



sárga lap: Juhász R. (28.), Pátkai (45+1.), illetve Botka (26.), Isael (41.), Csontos (80.)



Fehérvár:



Kovácsik - Fiola (Hangya 89.), Juhász R. (Musliu 90.), Vinícius, Stopira - Houri, Pátkai - Nego, Hodzic (Nikolov 70.), Petrjak (Bamgboye 75.) - Nikolics (Futács 90.)



FTC:



Gróf - Botka (Blazic 72.), Frimpong, Otigba, Civic (Ramadan 61.) - Csonka, Sigér (Lodico 72.) - Skvarka, Isael (Csontos 61.), Heister - Szihnyevics (Tokmac 82.)



A pályafutását a szezon végén befejező csapatkapitány, Juhász Roland a könnyeivel küszködve a következőket mondta a kezdés előtt: "Jólesik és megható, hogy ennyien ünnepelnek. Szerencsés vagyok, hogy azzal foglalkozhattam, amit szeretek. Húsz évet pár mondatban nehéz összefoglalni, de életem ezen szakaszára örömmel és büszkeséggel fogok emlékezni. Nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen történelmi múlttal rendelkező város, mint Székesfehérvár befogadott, és egy ikonikus klub színeiben futballozhattam hét éven át".



A klubot kilenc esztendőn át erősítő, brazil származású, időközben a magyar válogatottban is bemutatkozott Vinícius Paulo szintén utolsó hazai mérkőzését játszotta a fehérváriak színeiben.



A találkozó első negyedórájában egyik csapat sem fukarkodott a helyzetekkel, felváltva forogtak veszélyben a kapuk. A folytatásban fölénybe került a Vidi, amit több nagy helyzete is mutatott. A Ferencváros jobbára a védekezésre koncentrált, és próbált néhány érintésből a hazai kapu elé érni, de a játékába sok hiba csúszott. A játékrész utolsó percében tizenegyeshez jutott a Fehérvár, miután Marcel Heister kézzel ért a labdába a tizenhatoson belül: a büntetőt Juhász Roland magabiztosan bombázta a kapuba.



A fordulást követően többet birtokolták a labdát a vendégek, helyzeteik is akadtak, de a befejezéseknél pontatlanok voltak. A Vidi jobban behúzódott a saját térfelére, és úgy próbált gyors akciókat vezetni, amelyek végén több alkalommal került ziccerbe, de vagy rossz megoldást választott vagy a vendégkapus védett. A meccs végére alábbhagyott a csapatok lendülete, már csak egyetlen említésre méltó jelenet maradt: a rendes játékidő utolsó percében Visar Musliu váltotta Juhász Rolandot, aki így vastaps közepette hagyhatta el a pályát pályafutása utolsó hazai mérkőzésén. Mint pár perccel később kiderült, győztes góllal búcsúzott a székesfehérvári pályától.

MTI