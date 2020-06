A visszaesés után jelentős növekedést vár a Századvég

2020. június 23. 22:41

A Századvég szerint a magyar gazdaság éves teljesítménye idén csaknem 3 százalékkal visszaesik, de jövőre jelentős mértékben, 5 százalék felett bővülhet - mondta Regős Gábor vezető közgazdász az M1 aktuális csatorna kedd esti műsorában.

Regős Gábor - hirado.hu

A Századvég szakértője az előrejelzéshez hozzáfűzte, hogy a második félév még sok bizonytalanságot tartogat, a gazdasági visszazárkózás a külföldi piacok fellendülésétől és a koronavírus-járvány folytatódásától is függ. Magyarország helyzete ugyanakkor - mint mondta - így is kedvezőbb az európai átlagnál, hiszen a növekedése a válság előtt is jelentős volt, és a járványt is jól kezelte.

Regős Gábor az alapkamat keddi csökkentését jelképes intézkedésnek nevezte. Véleménye szerint a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években a monetáris politika sokféle eszközét alkalmazta, így a válságkezelést sem csupán az alapkamat módosításával segíti. A fellendüléshez a hiteltörlesztések felfüggesztése, a hitelezés és a kötvényprogram bővítése is jelentős mértékben járul hozzá - tette hozzá.



MTI