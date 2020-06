Hihetetlen kijelentést tett a Black Lives Matter aktivistája

2020. június 24. 10:53

A Black Lives Matter egyik aktivistája azzal az elvadult felhívással állt elő, hogy pusztítsák el a templomokat, illetve az összes, „fehér európai” Jézust ábrázoló szobrot, mert ezek mind a fehér felsőbbrendűséget hirdetik. Szerinte Jézus fehérként történő ábrázolása nem más, mint rasszista propaganda – írja a V4NA hírügynökség.

Shaun King egy felettébb ellentmondásos figura, már csak azért is, mert éveken keresztül fekete bőrű férfinak tettette magát, miközben számos bizonyíték van rá, hogy valójában fehér – erről a The Post Millennial ír. Most éppen azzal került reflektorfénybe a Black Lives Matter aktivistája, hogy egy posztban azt írta, le kellene dönteni azokat a szobrokat, amelyek a „fehér európai” Jézust ábrázolják.

A férfi szerint az ilyen szobrok a fehér felsőbbrendűséget hirdetik, és ez már régóta így megy. Azt is írta, hogy a Bibliában, amikor Jézus családjának bujkálnia kellett, akkor Egyiptomba mentek, nem Dániába. Hogy ezzel mit akart bizonyítani King, azt nem lehet tudni, bár valószínűleg azt az elméletet, miszerint Jézus nem volt fehér, sokkal inkább barna vagy fekete bőrű.

A Bibliában viszont rendszeresen úgy írják le Jézust, mint aki nem tűnt ki kortársai, azaz a betlehemi zsidó férfiak közül. Ez a Post Millennial szerint azt jelenti, hogy nem nézhetett ki nagyon máshogy, mint a zsidók, azaz valószínűleg nem volt fekete bőrű. King posztja egyébként a lap szerint valójában nem is Jézusról vagy a fehér felsőbbrendűségről szól, sokkal inkább a történelem és a kulturális örökség eltörlésére tett kísérletről.

Shaun King ráadásul egy későbbi posztjában még tovább tetézte a helyzetet azzal az ötletével, hogy az összes olyan falfestményt és festett ablakot is le kell szedni, amely a fehér Jézust vagy az európai édesanyját, esetleg a fehér barátait ábrázolják, mert ezek rasszista propagandának számítanak. Azt is kijelentette, hogy aki szőkének és kék szeműnek képzeli el Jézust, az nem keresztény vallású, hanem egyszerűen fehér felsőbbrendűséget hirdető.

King személye ugyanakkor ellentmondásokkal teli, egyrészt a bőrszínéről szóló viták miatt, másrészt pedig mert korábbi aktivista ismerősei és munkatársai szerint sokkal több pénzt fogadott el adományként, mint amennyit nyilvánosan bevall.

V4NA