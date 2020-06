Tóth Bertalan és Kunhalmi Ágnes közösen vezetné az MSZP-t

2020. június 24. 17:53

Tóth Bertalan, az MSZP elnöke és Kunhalmi Ágnes választmányi elnök közösen pályázik a párt szeptember 19-én esedékes tisztújító kongresszusán a társelnöki posztért – jelentették be az érintettek online sajtótájékoztatójukon. Kunhalmi szerint az MSZP azzal, hogy harminc évvel megalakulása után bevezeti a női és férfi társelnöki rendszert, azt üzeni a társadalomnak, hogy a baloldal női emancipációért folytatott küzdelme nemcsak jogilag, hanem politikailag is megvalósult, és minden tekintetben egyenrangú félként tekintenek a nőkre. – A fő stratégiai kérdésekben nagyon is egyetértünk – mondta Kunhalmi arról, hogy miért éppen Tóth Bertalannal közösen vezetné az MSZP-t. Kunhalmi Ágnes szerint a párt útja az, hogy „a legerősebb szövetségesévé váljon a köztársaságpárti ellenzéki partnereknek”, és „kötőszövete” legyen az ellenzéki együttműködésnek.

Úgy tudjuk azonban: az MSZP-ben vannak olyan hangok, amelyek szerint a társelnöki rendszer bevezetésének semmi más célja nincs, mint hogy a szürke, karakter nélküli Tóth Bertalan annak ellenére is elnök maradhasson, hogy vezetése alatt a szocialisták történelmi mélypontra süllyedtek. Az MSZP egyébként azt sürgeti, hogy már a nyáron kezdődjenek meg az ellenzéki egyeztetések a következő országgyűlési választásra. A szocilisták mind a 106 választókerületben készek részt venni az előválasztáson, és azt szeretnék, ha a közös miniszterelnök-jelöltet is előválasztáson találná meg az ellenzék.

magyarnemzet.hu