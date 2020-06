Észak-Macedóniában megkezdődött az előrehozott választások kampánya

2020. június 25. 11:56

Megkezdődött az előrehozott parlamenti választások kampánya Észak-Macedóniában, a voksolást eredetileg áprilisban tartották volna, ám a koronavírus-járvány miatt júliusra halasztották.

A 20 napos kampányidőszak július 12-én ér véget, majd háromnapos kampánycsend következik, hogy július 15-én megtarthassák a voksolást. Ám a mostani választások különlegessége nemcsak abban nyilvánul meg, hogy a voksolást szerdán tartják, hanem abban is, hogy voltaképpen három napon át szavazhatnak a választópolgárok. Július 13-án a koronavírussal fertőzöttek és a karanténra kötelezettek voksolhatnak, egy nappal később a beteg és mozgássérült állampolgárok, valamint a börtönbüntetésüket töltők adhatják le szavazatukat, míg július 15-én, szerdán lesz a szavazás fő napja, amikor mindenki mást várnak az urnák elé. A korábbi évekkel ellentétben, a szavazóhelyeken feltorlódó tömeg elkerülése érdekében két órával meghosszabbították a szavazásra használható időt, így az állampolgárok 7 és 21 óra között adhatják le voksaikat a 15 párt és koalíció listájának valamelyikére.

A szkopjei parlament februárban oszlott fel, miután Zoran Zaev miniszterelnök lemondott, mert az Európai Unió a korábbi ígéretek ellenére nem kezdte meg a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával. Azóta ügyvezető kormány vezeti a nyugat-balkáni országot.

Ez lesz az első választást azóta, hogy az ország tavaly a NATO-tagjává vált.

Noha a koronavírus-járvány miatt a hagyományos kampányolás elmaradt, nem voltak tömeges rendezvények, a pártok már tavasz óta minden lehetséges alkalmat kihasználtak arra, hogy magukat népszerűsítsék, óriásplakátokkal, jótékonysági akciókkal, reklámvideókkal és aktív közösségimédia-szerepléssel igyekeztek felhívni magukra a figyelmet. A kormány korlátozó intézkedéseinek értelmében zárt térben legfeljebb harmincan, szabadtéren pedig ötvenen tartózkodhatnak egyszerre, ám a maszk viselése kötelező, és be kell tartani a kellő távolságot egymástól.

A kormányzó balközép Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) az eddig elért eredményekkel, például az ország NATO-taggá válásával kampányol, míg a legnagyobb ellenzéki párt, a jobboldali Belső Macedón Forradalmi Szervezet - Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO-DPMNE) éppen a kormány bírálatát tartja a legerősebb ütőkártyájának, szerintük ugyanis óriási bukásként értelmezhető az, hogy az ország a nevét is megváltoztatta az európai uniós tárgyalások megkezdése érdekében, Brüsszel ennek ellenére nem kezdte meg a csatlakozási tárgyalásokat Szkopjéval.

A szociáldemokraták választási szlogenje is arra utal, hogy a kormányzás folytatására készülnek, a reklámokban azt hirdetik: "A győzelemre játszunk. Képesek vagyunk rá. Még többet. Még jobban." Zoran Zaev miniszterelnök szerint kizárólag a szociáldemokraták biztosíthatják az ország jövőjét, míg a VMRO-DPMNE veszélyes az államra nézve, hiszen nem kínál semmilyen jövőt, csak a korábbi vezetés visszatérését.

Hrisztijan Mickoszki, a VMRO-DPMNE vezetője kiemelte, országos kampányt terveznek, ahol ismertetni fogják választási programjuk két legfontosabb elemét, mégpedig a szociáldemokraták és a koronavírus legyőzését.

Az ország lakosságának egyharmadát kitevő albán kisebbség pártjai is intenzív kampányra készülnek, hiszen az utóbbi években az albán pártok voltak a mérleg nyelve, így most is az az albán párt döntheti el, ki alakítson kormányt.

MTI