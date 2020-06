Völner: Alaptalanok az álcivil szervezetek támadásai

2020. június 25. 14:41

A kormány a járványhelyzet alatt sem feledkezett meg az áldozatsegítés témájáról, az ezt a cél szolgáló jogszabályok már az Országgyűlés asztalán vannak – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Völner Pál elmondta: szigorítják a feltételes szabadságra bocsátás feltételeit, segítik az áldozatok kárigényeinek érvényesítését, és az év végéig felszámolják a börtönbizniszt is.

A tavalyi, győri gyerekgyilkosság kapcsán az év elején már megfogalmazódtak a hasonló tragédiák elkerülése érdekében szükséges lépések. Bár a koronavírus-járvány látszólag háttérbe szorította a témát, az elmúlt hónapokban is számos előrelépés történt ezen a téren. Az Országgyűlés különböző szinten rendszeresen foglalkozott a kérdéskörrel, eleget téve annak a határozott kormányzati szándéknak, hogy a bűnözők, elítéltek helyett az áldozatok, sértettek védelmét és jogait erősítsék.

– Továbbra is folyamatosan dolgozunk ezeken a témákon – mondta lapunknak az áldozatvédelemről, áldozatsegítésről Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, kiemelve, hogy van olyan jogszabály, amit már el is fogadott a parlament. Ilyen a büntetőeljárásról szóló törvény módosítása, amely révén, ha egy elítélt gyermekbántalmazót feltételesen szabadságra bocsátanak, értesíteni kell a gyámhatóságot. A győri gyermekgyilkosságra reagáló, tavaszi ülésszak alatt elfogadott jogszabály lehetővé teszi, hogy a jövőben a gyermekvédelmi intézményrendszer felkészülhessen az esetleges veszélyeztető helyzetekre.

– Már benyújtottuk a parlament elé azt a törvényjavaslatot, amely a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetői esetében kizárná a feltételes szabadságra bocsátást – sorolta a további elemeket Völner Pál, utalva a győri esetre, ami nem következhetett volna be, ha a tettesnek le kellett volna töltenie teljes büntetését.

A legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőit nem lehet majd feltételesen szabadlábra bocsátani Fotó: Mirkó István

– Tárgyalja a parlament azt a javaslatot is, hogy az áldozatok kárigényeit gyorsított polgári peres eljárásban, soron kívül lehessen érvényesíteni – hívta fel rá a figyelmet az államtitkár, és megemlítette az iskolaőrség felállítását, és a börtönbiznisz felszámolását is. Utóbbi kapcsán Völner Pál elmondta, hogy az arról szóló jogszabály elfogadása ugyan az őszi ülésszakra halasztódott a koronavírus-járvány miatt, de ezért december december 31-ig meghosszabbították a kifizetések felfüggesztését, hogy amennyiben időközben esetleg áldozati kártérítési igények jelentkeznek, azok kifizetését lehessen teljesíteni, és ne a különböző ügyvédi irodák és NGO-k által pártfogolt bűnözők kapják meg a juttatásokat.

Völner Pál kitért az Isztambuli Egyezményre is, hangsúlyozva, hogy abból valamennyi, a fiatalkorúak és a nők védelmét biztosító szabályozást bevezették már Magyarországon, esetenként még szigorúbb kereteket is meghatározva. – A különböző álcivil szervezetek úgy támadnak minket, hogy egyetlen konkrét elemet nem tudnak megjelölni, amit ne ültettünk volna át a magyar jogba – mondta Völner Pál a Magyar Nemzetnek, és hangsúlyozta: – Az áldozatvédelem területén továbbra is folyamatosan zajlik a munka, és nemzetközi viszonylatban is kiemelkedően alapos a magyar szabályozás.





