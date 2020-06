MLSZ - Fegyelmi eljárást indítottak Kuttor Attilával szemben - megjegyzés

2020. június 25. 21:44

Kuttor Attilával, a Mezőkövesd vezetőedzőjével szemben fegyelmi eljárás lefolytatását rendelte el a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága.

A sportági szövetség holnapjának csütörtöki beszámolója szerint a tárgyalást hétfőn délben tartják.

Kuttor Attila csapata szerdai, a Debrecen ellen hazai pályán 1-0-ra elveszített bajnoki összecsapását követően - a találkozót közvetítő - M4 Sportnak azt mondta: "mérkőzések óta ki akarnak minket végezni. Visszanéztük, bátran merem állítani, szabályos gólt rúgtunk, az ellenfél pedig egy lesgólt fejelt. Nyugodtan indulhat bárki az Európa-ligában, aki akar vagy akit az MLSZ megjelöl. Mi nem azért hajtunk, csak azt szeretnénk, ha a pályán végzett munkánkat nem vennék el tőlünk. Ezt már nem tudjuk elviselni".

Kuttor május 23-án, a Magyar Kupa-elődöntő első, MOL Fehérvár elleni összecsapásán a játékvezető egyik ítéletét kritizálta, amiért piros lapot, majd a fegyelmi ülést követően két mérkőzésre szóló eltiltást kapott. Utóbbit később mérsékelték - ugyanakkor 300 ezer forintos pénzbüntetése érvényben maradt -, így csak a visszavágón nem ülhetett a kispadon, a Budapest Honvéd elleni, vesztes kupadöntőben viszont ott lehetett.

Megjegyzés: A mindenkori szigorú fegyelmi bizottságok feladata a rend, a fegyelem és a törvényesség óvása. Ez most olyannyira sikerült, hogy kizárólag a hazaiak edzőjét büntetik. Pedig több tízezer futballhoz értő szurkoló látta, hogy a Mezőkövesd meg nem adott gólja szabályos volt. Több tízezer futballhoz értő szurkoló látta, hogy a Debrecen győztes találata lesgól volt. Sőt, ha a fegyelmi bizottság venné a fáradságot és megnézné ötször lassítva a szabálytalan gólt megelőző beadást, szabadrúgást, no itt meg a köztévé szegény riportere is bizonytalankodott, hogy ki is kapta a sárgát... Kuttornak felháborodása jogos, mégis megbüntetik. Úgy tűnik, a Debrecennek semmi áron sem szabad kiesnie. (sz.á.)

MTI