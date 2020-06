Szervezett kiképzésekkel készítik fel a szélsőbaloldali tüntetőket

2020. június 26. 10:58

A májat és a vesét kell ütni – magyarázták egy antifasiszta szervezet kiképzésén New Yorkban. Oknyomozó újságírók épültek be a szervezetbe, hogy feltárják: hogyan készítik fel, hogyan képzik ki a szélsőbaloldali tüntetőket. Kiderült, hogy a kiképzés része a fizikai erőszak alkalmazása is. Szakértők szerint a tüntetőket tudatosan készítik fel arra, hogy erőszakosan lépjenek fel a velük szemben állókkal, adott esetben akár a rendfenntartó szervekkel is. A végső cél pedig az amerikai elnökválasztás eredményének befolyásolása.

Az Egyesült Államok és Európa több nagyvárosára is átterjedtek a tüntetések, zavargások, amelyek George Floyd halála miatt kezdődtek Minneapolisban. Az afroamerikai férfi egy rendőrségi igazoltatás közben veszítette életét. A halála miatt kezdődött és egyre erőszakosabbá váló tiltakozási hullám eddig a világ több mint száz városát érintette.

Halkó Petra, a Századvég Alapítvány nemzetközi elemzője az Unió 27 című műsorában elmondta, hogy a jelenlegi megmozdulások mögött álló résztvevőket tudatosan készítik fel arra, hogy erőszakosan, megfélemlítést gyakorolva lépjenek fel a velük szemben állókkal, adott esetben akár a rendfenntartó szervekkel is.

Hozzátette, ez azt bizonyítja, hogy bár élni akarnak a tüntetéshez való jogukkal, mégis ezt a jogukat visszaéléssel kívánják gyakorolni.

A Project Veritas újságírói egy 2016-ban létrehozott radikális baloldali szervezetbe épültek be. A Refuse Fascism-csoportot az amerikai Forradalmi Kommunista Párt alakította a 2016-os elnökválasztás után, és célja, hogy megbuktassák a Trump-adminisztrációt. Az újságíróknak sikerült felvételt készíteniük Tee Sternről, a szervezet egyik vezetőjéről, aki arról beszél, hogy emberek millióit akarják kivinni az utcákra, hogy így érjék el céljukat.

Az aktivisták sokszor milliárdos spekulánsokhoz köthetők

Tee Stern arról is beszélt, hogy Soros Györgytől is kértek korábban támogatást egy másik akciójukhoz, a milliárdos spekuláns pedig segített nekik.

Kiszelly Zoltán politológus elmondta, mindig vannak hivatásos és önjelölt forradalmárok, akik megpróbálják a zavargásokat, az elégedetlenséget a saját javukra felhasználni. Hozzátette, ezek között a haszonélvezők között vannak olyanok, akik baloldali, radikális baloldali vagy az antifasiszta mozgalomhoz köthetők.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az aktivisták sokszor kötődnek spekulánsokhoz, akár Soros Györgyhöz is. Hozzátette, olyan videóval is találkozni az interneten, amelyben korábbi tüntetések után antifasiszta tüntetők követelik Soros Györgytől a nekik megígért pénzt.

Az Amerikai Egyesült Államok választási eredményeit akarják befolyásolni

Elemzések szerint egyértelmű, hogy az amerikai választásokat akarják befolyásolni a tüntetéssorozattal az Egyesült Államokban, a Demokrata Párt javára.

Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója elmondta, már a zavargások elején voltak arra utaló jelek, hogy bár valódi társadalmi ellentétek állnak a dolgok gyökerének a mélyén, azért valamilyen háttérszervezés mégiscsak történt, mivel másképp nem eszkalálódik ilyen mértékben a tüntetéshullám.

Az Egyesült Államokban novemberben lesznek választások. Halkó Petra szerint a mostani akciókkal éppen az a cél, hogy nehéz helyzetbe hozzák a Republikánus Pártot, illetve Donald Trump jelenlegi elnököt.

Elmondta, a tüntetők paradox módon a Demokrata Párt ügyét kívánják erősíteni.

Hozzátette, hagyományos módon a fekete szavazók demokrata párti szavazók. Ugyanakkor fontos kiemelni azt, hogy a Demokrata Párt hosszú éveken át a rabszolgatartás elhivatott támogatója volt, illetve valójában mindig csak szavazati szinten használta ki az afroamerikai választópolgárok jelenlétét az országban.

