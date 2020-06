Deli Andor: Lelassultak a csatlakozási tárgyalások

2020. június 27. 12:40

Szerbia még csak a csatlakozási tárgyalásokat folytatja, de a magyar közösségnek köszönhetően mégis van ottani illetőségű képviselőjük az Európai Parlamentben Deli Andor VMSZ politikus és fideszes néppárti képviselő személyében. Deli Andor politikus elmondta, az európai uniós tagság egy fontos célkitűzése a kormányzópártnak. Azonban a nyugat-európai kétkedő tagállamok révén lelassultak a csatlakozási tárgyalások.

Múlt hétvégén tartották Szerbiában az országos, a tartományi és a helyhatósági választásokat. A legnagyobb győztes a kormányzó Szerb Haladó Párt, amely a 250 tagú belgrádi törvényhozásban 190 helyet szerzett. A magyar közösség sikere arányaiban még ennél is nagyobb, hiszen több mint duplájára nőt a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) képviselőinek száma, kilencre.

Deli Andor politikus a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában elmondta, Szerbia számára kulcsfontosságú téma és prioritást élvez a jó kapcsolat ápolása az Európai Unióval. Hozzátette, az európai uniós tagság elérése pedig egy fontos célkitűzése a kormányzópártnak. Azonban a nyugat-európai kétkedő tagállamok révén lelassultak a csatlakozási tárgyalások – mondta.

Kiemelte, az európai uniós bizottság tagjai, illetve legfőképpen Várhelyi Olivér mindent megtesz annak érdekében, hogy felgyorsítsa a folyamatokat azért, hogy az előszobában ücsörgésből ne egy soha véget nem érő várakozás legyen. Hozzátette, ez azért fontos, mert a túl sokáig tartó várakoztatás nem túl pozitív üzenet egyetlen tagjelölt ország állampolgárai számára sem.

Elmondta, politikustársaival az Európai Parlamentben is folyamosan azon dolgoznak, hogy a nyomás továbbra is megmaradjon, hogy a vezetőség ne feledkezzen meg arról, hogy milyen vállalásokat, milyen ígéreteket tettek a tagjelölt országoknak, így Szerbiának is.

hirado.hu - Kossuth Rádió