NB I - Félpályás góllal mentett pontot a ZTE a Fehérvár ellen

2020. június 27. 18:09

Az ezüstérmes MOL Fehérvár FC szombaton 1-1-es döntetlent játszott a Zalaegerszeg vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga utolsó, 33. fordulójában.

OTP Bank Liga, 33. forduló:

ZTE FC-MOL Fehérvár FC 1-1 (0-1)



Zalaegerszeg, 4429 néző, v.: Káprály

gólszerzők: Babati (83.), illetve Hodzic (4.)

sárga lap: Mitrovic (11.), Bőle (71.), illetve Hangya (54.)



ZTE FC: Demjén - Bolla, Szépe, Katanec, Tamás K. - Mitrovic, Bedi (McWoods, 81.) - Bőle, Barczi (Kocsis G., 56.), Radó - Bobál G. (Babati, 56.)



MOL Fehérvár FC: Kovács D. - Fiola, Rus (Vinicius, 75.), Muszliu, Hangya - Houri, Nikolov - Bamgboye (Petrjak, 62.), Hodzic (Nego, 62.), Kovács I. (Nyári, 62.) - Futács (Nikolics, 85.)



A hazai csapat kezdett lendületesebben, mégis a Fehérvár szerzett vezetést a mérkőzés elején. A zalaiakat nem vetette vissza a bekapott gól, továbbra is támadólag léptek fel, viszont a vendégek ellenakciói is veszélyesek voltak, Hodzic pedig közel járt a duplázáshoz, de a kapufa kisegítette a hazaiakat. A szünetig maradt a nyílt sisakos küzdelem, mindkét kapu előtt adódtak komoly helyzetek, a nagyobb lehetőségek a ZTE-hez fűződtek, de valamennyi kimaradt.

A kék-fehérek a második játékrészt is lendületesen kezdték, de ahogy az elsőben, úgy ezúttal is hiába vezettek ígéretes támadásokat, nem sikerült egyenlíteniük. Az idő múlásával a ZTE fölénye meddővé vált, hiába volt nála többet a labda, veszélyes szituációt egyre kevésbé tudott kialakítani, sőt, Demjénnek kellett többször nagyot védenie Futács próbálkozásainál. Ennek ellenére egy nagyszerű egyéni teljesítménynek köszönhetően összejött az egyenlítés, ugyanis a csereként beállt Babati előbb saját térfélen labdát szerzett, majd a felezővonalat átlépve egy remekül kivitelezett lövéssel átemelte a kissé kint álló Kovácsot. A hajrában akár mindkét csapat megszerezhette volna a győzelmet, a ZTE-nél előbb Bőle hagyott ki fejjel egy ziccert, majd Mitrovic a bal kapufát találta telibe, a Fehérvár pedig harmadszor is lesgólt szerzett, de valamennyi alkalommal jól ítélt a bíró.

MTI