Zenta: Árad a Tisza

2020. június 28. 11:03

Tovább árad a Tisza. Erős a sodrása és a strandidő ellenére nem ajánlott a fürdőzőknek.

A Hidrometeorológiai Intézet legutóbbi adatai alapján a Tisza Zentánál 510 centiméter és következő napokban is tovább árad. Az árhullám oka, hogy kiadós csapadékmennyiség hullott a közelmúltban a Tisza vízgyűjtő területén és a meteorológiai előrejelzések szerint a jövő hét második felétől ismét esős napok várhatóak. A Dunán már levonult az árhullám, a Tiszán azonban még tart a vízszint emelkedése. Igen erős a sodrása és rengeteg faágat, szemetet és hordalékot visz magával. A zentai híd alatt elsodort kék bója körül és a csónakkikötőknél is jól látható a temérdek fennakadt uszadék. A veszélyes vízáradat, az örvények mellett ezek a vízben úszó tárgyak is lehetetlenné teszik a fürdőzést a folyóban. A víz hőmérséklete egyébként 21.8 °C.

Zentánál is teljesen elárasztotta a szabadstrandokat. A korábban megtisztított, a strandolók által kedvelt partszakaszokat a vízszint csökkenése után majd újra kell rendeznie az illetékeseknek. Az alsó rakpart még nincs víz alatt.

A zentai és az adai medencék már fogadják a hűsölni vágyókat, ezért a fürdőzőknek mindenképpen ezek a lehetőségek ajánlottak a folyó helyett.

Rúzsa Mária

