Az osztrák kancellár bekérette a török nagykövetet a bécsi zavargások miatt

2020. június 28. 18:02

Sebastian Kurz osztrák kancellár vasárnap bekérette Ozan Ceyhun török nagykövetet, a Bécs 10. kerületében több napon át tartó zavargások miatt. A diplomatának hétfőn a külügyminisztériumban kell megjelennie.

Bécs - vienna.at

Kurz kijelentette: nem fogják megengedni, hogy a törökországi konfliktusok átterjedjenek Ausztriára, és az osztrák városok utcáin erőszakos cselekményekre kerüljön sor. A kancellár "zéró toleranciát" hirdetett az erőszak ellen, és elrendelte, hogy Bécs "neuralgikus" pontjain, valamint más városokban is erősítsék meg a rendőri jelenlétet. A tüntetések miatt több száz rendőr, a rendőrség WEGA elnevezésű különleges egysége és egy helikopter is napok óta készenlétben van.



A rendbontások szerdán kezdődtek az osztrák fővárosban, amikor a kurdok a nők elleni erőszak ellen szerveztek tüntetést. Jobboldali szélsőséges törökök egy csoportja, köztük a Szürke Farkasok (Graue Wölfe) elnevezésű szervezet tagjai azonban rátámadtak a felvonulókra.



Egy nappal később megismétlődtek a zavargások; több száz török "Allahu Akbar"-kiáltásokkal támadt rá újból a tüntető kurd aktivistákra és a rendőrökre is, kövekkel, üvegekkel és petárdákkal dobálva meg őket. Két rendőr megsérült, egy rendőrkutyát pedig egy vasbetondarabbal találtak el. Több embert őrizetbe vettek, és 34 esetben tettek feljelentést.



Pénteken a kurdok, illetve baloldali aktivisták, köztük az Antifa elnevezésű baloldali mozgalom, valamint a YPJ elnevezésű szíriai kurd fegyveres női csoport, összesen 500 fő vett részt az újabb demonstráción; a menet a bécsi főpályaudvar (Wien Hauptbahnhof) irányába vonult, amikor a törökök ismét rájuk támadtak. Ismét kövek, petárdák repültek a levegőben. Egy robbanó petárda több rendőrt megsértett, az egyik egyenruhás vállát pedig egy üveggel találták el. Az akció során három embert vettek őrizetbe.



Szombaton a kurdok és baloldali aktivisták újabb felvonulást tartottak, az Antifa elnevezésű baloldali mozgalom ezúttal a Twitteren arra szólított fel, hogy tüntessenek a török nacionalista, valamint iszlám csoportok agresszív fellépése ellen. A megmozduláson fokozott rendőri jelenlétet rendeltek el, így nem történt újabb incidens.



Ozan Ceyhun török nagykövetet május végén Susanne Raab néppárti integrációs miniszter is bekérette, amiért a diplomata Bécsben a Ramadan záró rendezvényén "egoistának" nevezte a karácsonyt. A nagykövet azóta bocsánatot kért a történtek miatt.



MTI